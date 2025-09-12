MiAmbiente contrata a SGS para auditoría integral a la mina de cobre en Donoso

En ese sentido, el ministerio oficializa que se contrató a SGS Panamá Control Services , subsidiaria de la suiza Société Générale de Surveillance (SGS) , considerada líder mundial en auditoría, inspección y certificación .

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) anunció el inicio de la auditoría integral al proyecto mina de Cobre Panamá, ubicado en Cerro Petaquilla, distrito de Donoso, provincia de Colón.

En ese sentido, el ministerio oficializa que se contrató a SGS Panamá Control Services, subsidiaria de la suiza Société Générale de Surveillance (SGS), considerada líder mundial en auditoría, inspección y certificación. Con más de 145 años de experiencia y presencia en 115 países, de acuerdo con un comunicado de Mi Ambiente.

El ministro de esa cartera, Juan Carlos Navarro dijo a este medio que ayer firmó la contratación de esta empresa. Esta auditoría se hace en medio del fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia, quien el 27 de noviembre de 2023 declaró ilegal el contrato ley entre el Estado y Minera Panamá, S.A.

El contrato con SGS asciende a $539,791.46 y contempla un plazo de seis meses de ejecución, más dos meses de liquidación.

Alcance y compromisos

En un comunicado, Mi Ambiente explicó que la auditoría deberá realizarse bajo un enfoque estructurado, detallado y organizado, prestando especial atención a áreas críticas en materia laboral, social, ambiental y operativa.

Este proceso busca convertirse en un mecanismo indispensable para que el Estado panameño cumpla con sus responsabilidades en el uso sostenible de los recursos naturales, determine los aportes económicos y sociales del proyecto, refuerce la protección ambiental y garantice la defensa de los intereses nacionales.

Una mina paralizada

Actualmente, más de 13 mil hectáreas en Donoso donde se ubica la mina permanecen inactivas. El Tajo Botija, con sus 180 metros de profundidad, desde donde se extraía el material con cobre, está paralizado desde hace más de un año, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato entre Minera Panamá y el Estado panameño.

El material extraído era trasladado a la zona de relave de más de 2,000 hectáreas, hoy también detenida.

En medio de este escenario, el gobierno autorizó recientemente la exportación del concentrado de cobre almacenado en bodegas y adelantó que el futuro de la mina será abordado “con mucha responsabilidad”. El tema de la mina de Donoso es uno de los imperdonables de la campaña del presidente José Raúl Mulino.

Con la auditoría en marcha, el gobierno busca contar con una radiografía integral del proyecto minero más grande del país, mientras crece la expectativa por la definición del camino que tomará Panamá frente a la operación de Cobre Panamá.