Aumentan casos de COVID-19: ¿Dónde acudir para pruebas de hisopados?

Los casos de COVID-19 siguen aumentado a medida que siguen las celebraciones del mes de diciembre con la flexibilización de las medidas de bioseguridad y la circulación de otros virus respiratorios como el resfriado y el sincitial.

Las autoridades de Salud han asegurado que la capacidad instalada de los hospitales es robusta, además existen tratamientos antivirales y las vacunas para contrarrestar el impacto de la sexta ola de contagio que impacta al país desde hace un mes.

De igual manera, el Ministerio de Salud (Minsa) ha solicitado a la población que al experimentar cualquier tipo de síntoma relacionado a la COVID-19 acuda a los centros médicos y puestos de hisopado a realizarse la prueba de antígeno para descartar que se trata de esta enfermedad o de lo contrario tomar las medidas correspondientes.

La institución aún mantiene funcionado los puestos de hisopado exprés en el Estadio Rod Carew desde las 6:30 a.m. hasta las 2:00 p.m., en el Estadio Emilio Royo en horario de 7:00 a.m. a 2:30 p.m., mientras que se Mega Mall se brinda el servicio de 6:30 am a 2:00 p.m.

Este servicio se presta a la población de forma gratuita de lunes a domingo.

Además, los voceros del Minsa han dicho que la prueba se realiza en todos los centros médicos del país.

Del mismo modo, han hecho el llamado a las personas que aún no han completado su esquema de vacunación a que acudan a las policlínicas, centros de salud y hospital a inocularse, sobre todo quienes tienen factores de riesgos como enfermedades crónicas o personas inmunosuprimidas.

El tener el esquema de vacunación contra la COVID-19 es necesario para que las personas se puedan aplicar la vacuna bivalente que llegará al país al final de este 2022 o a principios del 2023. Esta vacuna contiene el ARN mensajero de la cepa original y el ARN mensajero de la variante Ómicron, que ha presentado resistencia a la inmunidad generada por las vacunas iniciales.

Según el último informe publicado por el Minsa, para el 3 de diciembre, Panamá contabilizaba 9,626 casos activos y una positividad de 19.8%.