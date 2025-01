Bancada de Vamos presentará paquetes de modificaciones a las reformas de la CSS

La Asamblea Nacional deberá retomar la discusión del proyecto de ley 163 que recoge las reformas a la Caja de Seguro Social, que quedó pendiente una vez culminaran las sesiones extraordinarias el pasado 31 de diciembre, sin que se cumplieran las expectativas del presidente de la República, José Raúl Mulino.

Pese a que el Ejecutivo ha defendido la propuesta, señalando que las fórmulas referentes a las medidas paramétricas no deben ser tocadas, ya que consideran que son sostenibles en el tiempo, son justamente estas las que se han encontrado con el rechazo de los diputados que plantean otras alternativas antes de aprobar el aumento en la edad de jubilación.

La diputada de la bancada independiente Vamos, Janine Prado, señaló que no respaldarán el aumento a la edad de jubilación, así como es necesario que se expliquen ciertos puntos dentro del proyecto. Además, aseguró que la bancada presentará un paquete completo de modificaciones que serán presentadas en la Comisión de Salud durante el primer debate.

Recalcó que es importante saber de dónde sale el sustento del Ejecutivo para aumentar la edad de jubilación, debido a que, hasta el momento, esto no ha sido respondido. En ese sentido, manifestó que están buscando fuentes de ingreso alternas para que la edad de jubilación no sea aumentada. También manifestó que es necesario hacer eficiente a la Caja de Seguro Social.

Despidos masivos en el Gobierno

Sobre los supuestos despidos masivos que se han dado en el gobierno durante las últimas semanas de diciembre del 2024, Prado dijo no saber nada; no obstante, señaló que de nada vale que se hagan despidos masivos si el gasto del Estado no se reduce, recalcando que hay que ser eficientes y poner orden en la casa.

Las declaraciones de la diputada Prado se dieron a su llegada a la Asamblea Nacional, donde hoy se instalará la segunda legislatura del primer periodo ordinario, el cual culmina el próximo 1 de julio cuando se hagan cambios en la junta directiva del hemiciclo.