BBQ Weeks regresa del 15 al 30 de septiembre con propuestas al fuego

Del 15 al 30 de septiembre de 2026, los restaurantes participantes presentarán propuestas especiales que exploran el BBQ, la brasa y distintas técnicas de cocción.

Ciudad de Panamá, Panamá/El fuego volverá a ser protagonista de la gastronomía panameña con la segunda edición de BBQ Weeks-Visa, que se realizará del 15 al 30 de septiembre de 2026 con propuestas especiales en restaurantes de la capital y el interior del país.

Durante estas dos semanas, más de 15 restaurantes participantes ofrecerán creaciones inspiradas en el BBQ, la brasa y distintas técnicas de cocción. Cada establecimiento contará con un BBQ Special con precios que van desde $13 hasta $17, acompañado de una Coca-Cola Zero Azúcar.

La promoción estará disponible exclusivamente para clientes que paguen con tarjetas Visa de débito, crédito o prepago. Los precios anunciados no incluyen impuestos ni propinas.

Los especiales podrán disfrutarse directamente en los restaurantes participantes y también mediante la aplicación de PedidosYa, ampliando las opciones para quienes prefieran disfrutar de estas propuestas desde casa u oficina.

Un pasaporte para descubrir restaurantes

Como parte de la experiencia, los asistentes podrán participar en el Pasaporte de BBQ Weeks, una dinámica que permitirá obtener sellos por cada visita a los restaurantes participantes y optar por beneficios, cupones y premios especiales.

Para acceder al pasaporte, los participantes deberán formar parte de la comunidad de Panama Weeks a través de la aplicación GIVI. Cada sello acumulado representará una oportunidad para acercarse al Gran Premio, de acuerdo con los términos y restricciones establecidos por la organización.

Entre los restaurantes participantes en la ciudad se encuentran Barbecue & Brothers, BBQ Fellas, Frank's Place, FUD LAB, La Brasserie, La Nave, La Tapa del Coco, Lonshera, Octo Smoke House, Tacos Brasas, Texas Ranch BBQ y The Yard.

En el interior del país participa El Diez, en La Chorrera.

Los interesados podrán consultar los BBQ Specials, restaurantes participantes y demás detalles de la iniciativa en WEEK.PA y en las redes sociales de @PANAMAWEEKS.

Aliados de la iniciativa

BBQ Weeks-Visa es presentado por BBQ Weeks y Visa. Como parte de los aliados que invitan a participar en esta experiencia están TVN Radio y TVMAX.