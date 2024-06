Becas e intercambios que ofrece la embajada de Estados Unidos en Panamá. Conozca aquí

Panamá, Ciudad de Panamá/La Embajada de Estados Unidos en Panamá, tiene permanentemente ofertas de becas e intercambios para diferentes áreas.

Becas Fulbright

FULBRIGHT A NIVEL DE MAESTRÍA

Dirigida a: Estudiantes universitarios que han terminado su licenciatura, incluyendo el trabajo de grado. Aplica para todas las carreras, con excepción de medicina, odontología, veterinaria, enfermería y áreas afines si hay contacto directo con pacientes.

Estudiantes universitarios que han terminado su licenciatura, incluyendo el trabajo de grado. Aplica para todas las carreras, con excepción de medicina, odontología, veterinaria, enfermería y áreas afines si hay contacto directo con pacientes. En qué consiste : Estudia tu maestría en Estados Unidos si tienes al menos dos (2) años de experiencia profesional en el área de estudio.

: Estudia tu maestría en Estados Unidos si tienes al menos dos (2) años de experiencia profesional en el área de estudio. Nivel de inglés requerido: Avanzado.

Avanzado. Duración: Dos (2) años.

Dos (2) años. Más información: https://pa.usembassy.gov/es/programs-for-youth-es/#core

FULBRIGHT-SENACYT

Dirigida a: Estudiantes universitarios que han terminado su licenciatura en las áreas de ciencia, tecnología, innovación, e ingenierías.

Estudiantes universitarios que han terminado su licenciatura en las áreas de ciencia, tecnología, innovación, e ingenierías. En qué consiste: Estudia tu maestría o doctorado si tienes al menos dos (2) años de experiencia profesional en el área de estudio.

Estudia tu maestría o doctorado si tienes al menos dos (2) años de experiencia profesional en el área de estudio. Nivel de inglés requerido: Avanzado.

Avanzado. Duración: Dos (2) a cuatro (4) años.

Dos (2) a cuatro (4) años. Más información: https://pa.usembassy.gov/es/programs-for-youth-es/#senacyt

FULBRIGHT FACULTY DEVELOPMENT

Dirigida a: Catedráticos, investigadores o administradores universitarios, con excelencia académica demostrada y compromiso en el campo en que se desarrollan. Los interesados deben ser nominados por sus respectivas universidades.

Catedráticos, investigadores o administradores universitarios, con excelencia académica demostrada y compromiso en el campo en que se desarrollan. Los interesados deben ser nominados por sus respectivas universidades. En qué consiste: Continúa tus estudios de maestría o doctorado en los Estados Unidos.

Continúa tus estudios de maestría o doctorado en los Estados Unidos. Nivel de inglés requerido : Intermedio/avanzado.

: Intermedio/avanzado. Duración: Dos (2) años máximo para maestría y doctorado. El candidato deberá gestionar el financiamiento adicional por el tiempo restante en caso de doctorado.

Dos (2) años máximo para maestría y doctorado. El candidato deberá gestionar el financiamiento adicional por el tiempo restante en caso de doctorado. Más información: https://pa.usembassy.gov/es/programs-for-professionals-and-academics-es/#laspau

PROFESIONALES

INTERCAMBIO PROFESIONAL FULBRIGHT HUBERT H. HUMPHREY

Está dirigida a: Profesionales con una destacada trayectoria y experiencia sustancial en su campo laboral, además de una alta capacidad de liderazgo y compromiso social. No se obtiene un título académico

Profesionales con una destacada trayectoria y experiencia sustancial en su campo laboral, además de una alta capacidad de liderazgo y compromiso social. No se obtiene un título académico En qué consiste: Es una competencia a nivel mundial para presentar un proyecto que se esté desarrollando o se desee desarrollar en Panamá.

Es una competencia a nivel mundial para presentar un proyecto que se esté desarrollando o se desee desarrollar en Panamá. Duración: Diez (10) meses.

Diez (10) meses. Nivel de inglés requerido: Intermedio.

Intermedio. Más información: https://pa.usembassy.gov/es/programs-for-professionals-and-academics-es/#hhh

PROFESORES

FULBRIGHT TEACHING EXCELLENCE AND ACHIEVEMENT (TEA)

Dirigida a: Profesores de inglés, matemáticas, ciencias, o educación especial.

Profesores de inglés, matemáticas, ciencias, o educación especial. En qué consiste: Viaja a EE.UU. para asistir a seminarios académicos y recibir instrucción sobre los métodos y técnicas de enseñanza más actualizados.

Viaja a EE.UU. para asistir a seminarios académicos y recibir instrucción sobre los métodos y técnicas de enseñanza más actualizados. Duración: Seis (6) semanas intensivas.

Seis (6) semanas intensivas. Nivel de inglés requerido : Avanzado.

: Avanzado. Más información: https://pa.usembassy.gov/es/programs-for-professionals-and-academics-es/#tea

Becas e intercambios

PARA PROFESORES UNIVERSITARIOS

STUDY OF THE U.S. INSTITUTE (SUSI) PARA PROFESORES UNIVERSITARIOS

Dirigido a: Profesores universitarios.

Profesores universitarios. En qué consiste: Enriquece y profundiza tus conocimientos en áreas como literatura estadounidense contemporánea, política estadounidense y pensamiento político, periodismo y medios sociales, pluralismo religioso en los Estados Unidos, cultura y sociedad de los EE.UU. y política exterior de los EE.UU.

Enriquece y profundiza tus conocimientos en áreas como literatura estadounidense contemporánea, política estadounidense y pensamiento político, periodismo y medios sociales, pluralismo religioso en los Estados Unidos, cultura y sociedad de los EE.UU. y política exterior de los EE.UU. Duración: Seis (6) semanas.

Seis (6) semanas. Nivel de inglés requerido: Avanzado.

Avanzado. Más información: https://pa.usembassy.gov/es/programs-for-professionals-and-academics-es/#susiuni

PARA PROFESORES DE SECUNDARIA

STUDY OF THE U.S. INSTITUTES (SUSI) PARA DOCENTES DE PRE-MEDIA Y MEDIA

Dirigido a: Docentes de pre-media y media.

Docentes de pre-media y media. En qué consiste: A través de una combinación de enfoques tradicionales, multidisciplinarios e interdisciplinarios, amplía tu conocimiento sobre la cultura, sociedad, historia, evolución de las instituciones y valores estadounidenses.

A través de una combinación de enfoques tradicionales, multidisciplinarios e interdisciplinarios, amplía tu conocimiento sobre la cultura, sociedad, historia, evolución de las instituciones y valores estadounidenses. Duración: Cinco (5) semanas.

Cinco (5) semanas. Nivel de inglés requerido: Avanzado

Avanzado Más información: https://pa.usembassy.gov/es/programs-for-professionals-and-academics-es/#susimedia

PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

GLOBAL UNDERGRADUATE EXCHANGE (GLOBAL UGRAD)

Dirigido a: Líderes universitarios de escasos recursos que demuestren su liderazgo a través de la excelencia académica, trabajo comunitario/voluntario o actividades extracurriculares.

Líderes universitarios de escasos recursos que demuestren su liderazgo a través de la excelencia académica, trabajo comunitario/voluntario o actividades extracurriculares. En qué consiste: Viaja a EE.UU. y obtén una experiencia de intercambio educativo en una universidad de los Estados Unidos.

Viaja a EE.UU. y obtén una experiencia de intercambio educativo en una universidad de los Estados Unidos. Duración: Un (1) semestre.

Un (1) semestre. Nivel de inglés requerido: Intermedio/avanzado

Intermedio/avanzado Más información: https://pa.usembassy.gov/es/programs-for-youth-es/#ugrad

STUDY OF THE U.S. INSTITUTE (SUSI) EN EMPRENDIMIENTO SOCIAL

Dirigido a: Líderes universitarios que no dominan el inglés, de una minoría étnica panameña, escasos recursos económicos, y que demuestren su liderazgo a través de la excelencia académica y actividades de voluntariado.

Líderes universitarios que no dominan el inglés, de una minoría étnica panameña, escasos recursos económicos, y que demuestren su liderazgo a través de la excelencia académica y actividades de voluntariado. En qué consiste: Programa académico intensivo a corto plazo para proporcionar a los grupos de estudiantes líderes (licenciatura o ingeniería) una comprensión más profunda de los Estados Unidos, al tiempo que mejoran sus habilidades de liderazgo.

Programa académico intensivo a corto plazo para proporcionar a los grupos de estudiantes líderes (licenciatura o ingeniería) una comprensión más profunda de los Estados Unidos, al tiempo que mejoran sus habilidades de liderazgo. Duración: Cuatro (4) semanas.

Cuatro (4) semanas. Nivel de inglés requerido: Ninguno.

Ninguno. Más información: https://pa.usembassy.gov/es/programs-for-youth-es/#susisocial

STUDY OF THE U.S. INSTITUTE (SUSI) PARA MUJERES LÍDERES ESTUDIANTILES INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES

Dirigido a: Mujeres líderes estudiantiles indígenas y afrodescendientes.

Mujeres líderes estudiantiles indígenas y afrodescendientes. En qué consiste: Preparación académica en temas relacionados a la participación de las mujeres en la vida pública de los Estados Unidos para promover democracias más efectivas.

Preparación académica en temas relacionados a la participación de las mujeres en la vida pública de los Estados Unidos para promover democracias más efectivas. Duración: Cuatro (4) semanas.

Cuatro (4) semanas. Nivel de inglés requerido: Ninguno.

Ninguno. Más información: https://pa.usembassy.gov/es/programs-for-youth-es/#susimujeres

PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA

YOUTH AMBASSADORS

Dirigido a: Estudiantes de escasos recursos de 16 a 18 años, que estudien en escuelas públicas.

Estudiantes de escasos recursos de 16 a 18 años, que estudien en escuelas públicas. En qué consiste: Participa en actividades educativas y culturales enfocadas en habilidades empresariales, interacción comunitaria y liderazgo.

Participa en actividades educativas y culturales enfocadas en habilidades empresariales, interacción comunitaria y liderazgo. Duración: Tres (3) semanas.

Tres (3) semanas. Nivel de inglés requerido: Ninguno.

Ninguno. Más información: https://pa.usembassy.gov/es/programs-for-youth-es/#yambassadors

Enseñanza del idioma ingles

OFICINA REGIONAL DEL IDIOMA INGLÉS (RELO)

Atiende a: Profesionales en temas relacionados a la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés .

Profesionales en temas relacionados a la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés En qué consiste: Nuestra Oficina Regional del Idioma Inglés coopera estrechamente con los Ministerios de Educación, las asociaciones profesionales de profesores, el Cuerpo de Paz, la comisión Fulbright, universidades públicas y privadas, y demás instituciones educativas asociadas, para crear y ejecutar proyectos y programas relacionados con la metodología en la enseñanza del idioma inglés, aportando conocimientos, materiales y oportunidades de capacitación.

Nuestra Oficina Regional del Idioma Inglés coopera estrechamente con los Ministerios de Educación, las asociaciones profesionales de profesores, el Cuerpo de Paz, la comisión Fulbright, universidades públicas y privadas, y demás instituciones educativas asociadas, para crear y ejecutar proyectos y programas relacionados con la metodología en la enseñanza del idioma inglés, aportando conocimientos, materiales y oportunidades de capacitación. Más información: https://pa.usembassy.gov/es/relo

E-TEACHERS

Dirigido a: Profesionales de inglés como idioma extranjero (EFL).

Profesionales de inglés como idioma extranjero (EFL). En qué consiste: Beca para obtener matrícula y acceso a los materiales de cursos en línea de enseñanza del idioma inglés a nivel de posgrado en la Universidad de Oregón. Duración: Ocho (8) semanas de 8 a 10 horas semanales.

Beca para obtener matrícula y acceso a los materiales de cursos en línea de enseñanza del idioma inglés a nivel de posgrado en la Universidad de Oregón. Ocho (8) semanas de 8 a 10 horas semanales. Nivel de inglés requerido: Avanzado.

Avanzado. Más información: https://pa.usembassy.gov/es/relo

ONLINE PROFESSIONAL ENGLISH NETWORK (cursos en línea y MOOCs): https://www.openenglishprograms.org/

MOOCs 2023: https://drive.google.com/file/d/1SfCCVmp2qLPXGQPUMCvLquqI8acGf2A2/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/1SfCCVmp2qLPXGQPUMCvLquqI8acGf2A2/view?usp=drivesdk GOCs: https://www.openenglishprograms.org/GOC_Information

https://www.openenglishprograms.org/GOC_Information American English Live (webinars): https://www.openenglishprograms.org/LiveEvents

RECURSOS PARA APRENDER/MEJORAR EL INGLÉS:

Voice of America Learning English: https://learningenglish.voanews.com/

Canal de YouTube de American: https://www.youtube.com/user/StateAmericanEnglish

USA Learns (no avalados por la Embajada de EE.UU. en Panamá): https://www.usalearns.org/

RECURSOS DIDÁCTICOS PARA DOCENTES:

Sitio web de American English: https://americanenglish.state.gov/

Canal de YouTube de American: https://www.youtube.com/user/StateAmericanEnglish

PRUEBAS DE UBICACIÓN PARA MEDIR EL NIVEL DE INGLÉS (no avalados por la Embajada de EE.UU. en Panamá):

Prueba rápida de EF (15 minutos): https://www.efset.org/quick-check

Prueba extendida de EF (50 minutos): https://www.efset.org/ef-set-50

Correlación de las pruebas de EF con otras pruebas estandarizadas: https://www.efset.org/es/english-score/

Recursos de preparación para las pruebas de admisión a universidades de EE.UU. (no avalados por la Embajada de EE.UU. en Panamá): https://www.edusapty.org/

Para emprendedores

EMPRENDEDORES EN GENERAL

YOUNG LEADERS OF THE AMERICAS INITIATIVE (YLAI)

Dirigido a: Emprendedores.

Emprendedores. En qué consiste: Fortalece tu capacidad de lanzar y promover tus ideas de negocio y contribuir de manera efectiva al desarrollo social y económico en tu comunidad.

Fortalece tu capacidad de lanzar y promover tus ideas de negocio y contribuir de manera efectiva al desarrollo social y económico en tu comunidad. Duración: Seis (6) meses.

Seis (6) meses. Nivel de inglés requerido: Intermedio/avanzado.

Intermedio/avanzado. Más información: https://pa.usembassy.gov/es/programs-for-youth-es/#entrepreneurs

MUJERES EMPRENDEDORAS

ACADEMY FOR WOMEN ENTREPRENEURS (AWE): https://pa.usembassy.gov/es/ejemplos-de-subvenciones-realizadas/?_ga=2.263497036.1944847251.1631849498-622044929.1631026172

Si estás interesado/a en alguna de las becas e intercambios que ofrece la embajada, para mayor información puede visitar la pagina web pa.usembassy.gov/becas/