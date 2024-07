Bloquean el vuelo de Mireya Moscoso y otros expresidentes latinoamericanos que viajaban a Venezuela

Ciudad de Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, informó que un avión de Copa Airlines, que transportaba a la expresidenta Mireya Moscoso y otros expresidentes rumbo a Venezuela, no ha sido permitido despegar desde el aeropuerto internacional de Tocumen, por el bloqueo del espacio aéreo venezolano.

"Avión de Copa que transportaba a la presidenta Moscoso y otros expresidentes rumbo a Venezuela no ha sido permitido despegar desde Tocumen mientras ellos se mantengan abordo, por el bloqueo del espacio aéreo venezolano. Igual otro vuelo de Copa hacia Panamá desde Caracas no ha sido permitido despegar", expresó Mulino en sus redes sociales.

Los expresidentes que fueron bloqueados para entrar a Venezuela son: Jorge Quiroga (Bolivia), Marta Lucía Ramírez (Vicepresidenta de Colombia), Vicente Fox (México), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica) y Mireya Moscoso (Panamá).

El próximo 28 de julio se realizarán las elecciones presidenciales en Venezuela y los expresidentes latinoamericanos viajaban en calidad de observadores.

Hay 10 candidatos en total y el actual mandatario Nicolás Maduro busca un tercer mandato consecutivo de seis años. Edmundo González es el principal candidato de la oposición.

El canciller de Panamá Javier Martínez-Acha indicó que "la Cancillería de Panamá ha sido informada que el Ministro de Transporte de Venezuela asegura q a partir de este momento no habrá ningún impedimento para los vuelos de Copa en ambas direcciones. Estamos analizando este incidente con mucho detenimiento".

Mireya Moscoso reacciona

La expresidenta panameña, Mireya Moscoso, recordó a los tripulantes del avión que tienen un arma muy bonita y es el voto, por lo que los exhortó a salir a votar con sus familias y a que cuiden el voto, para que no se los roben ni los cambien.

“Estamos aquí porque queríamos estar con ustedes el día domingo. Venezuela necesita un cambio, pero lamentablemente nos acaban de decir que tenemos que bajarnos del avión, porque este vuelo no puede subir a menos que nosotros nos bajemos. Íbamos para allá (Caracas) a apoyarlos. Nos duele en el alma, pero desde acá nuestros corazones van a estar con ustedes. Queremos una Venezuela libre”, puntualizó.

Expresidentes se pronuncian

Por su parte, el expresidente de México, Vicente Fox, en sus redes sociales indicó que "el ardor del pecho cuando este dictadorzuelo de siete suelas, Nicolás Maduro, ha hecho otra de sus tropelías. Impedir que todos los vuelos de Copa con destino a Caracas-Venezuela fueran suspendidos y la gente dentro asándose de calor, pero escuchamos el himno nacional venezolano una y otra vez, de quienes iban en esos vuelos y de todos los amantes de la libertad de la democracia".

"Lo que ha pasado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen en Panamá es algo que nunca había visto. Yo he estado retenido en el aeropuerto de Caracas; maltratado, perseguido y hostigado", expresó a TVN Noticias Jorge Quiroga

“Estábamos en el avión, no querían que lleguemos. Pensábamos que llegando nos iban a deportar, de forma inédita dijeron que el avión no podía despegar y nos retienen en Panamá, ya que Venezuela no autoriza que el vuelo Copa 223 despegue hacia Caracas”, dijo Quiroga.

