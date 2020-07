¿Es la brecha digital el talón de Aquiles de las clases a distancia en Panamá?

El no contar con un servicio de internet residencial , no tener dinero para comprar tarjetas a sus celulares, el no contar con los propios implementos tecnológicos como computadoras u otros dispositivos móviles, la disconformidad por parte de los padres de familia por la gran cantidad de grupos de whatsapp, por materia, creados por profesores y maestros para hacer llegar las tareas a sus estudiantes, han sido las constantes quejas presentadas, tanto por acudientes como por estudiantes, durante esta primera semana del retorno a clases a distancia en el país.

Astrid Ureña, quien es educadora del nivel de premedia en el colegio Josefina Tapia, ubicado en el sector de Veranillo, en el corregimiento de Belisario Porras, ha recibido muchas de estas quejas en estos 5 días que van de clases virtuales.

Ureña relató a TVN Noticias, que en su experiencia el reinicio de clases ha sido muy difícil, pues hasta el momento se está comunicando vía whatsapp, con solo 12 de los 25 estudiantes que debe atender. “Ha sido bastante difícil conseguir los teléfonos y muchos no tienen Internet residencial”, aseveró la docente.

De acuerdo con la educadora, al parecer, cuando los acudientes matricularon a sus hijos dieron un teléfono, pero a la hora de contactarlos se ha percatado que algunas son líneas equivocadas.

Incluso, dijo que los correos fueron escritos mal y a la hora de agregarlos a la plataforma se ha dado cuenta que son otras personas como agricultores doctores y de otras provincias.

“Los estudiantes están registrando muchas dificultades porque sus padres no están laborando, y en su mayoría son de muy bajos recursos. Con los 12 que tengo contacto, me han manifestado que sus padres no tienen dinero para recargar sus celulares o adquirir un plan de internet. Otros me comentan que en casa hay un solo teléfono, y su alcance tecnológico no es el más elevado. Incluso, ayer uno de esos 12 estudiantes me informó que por un corto circuito su residencia se quemó”, recalcó.

Asoprof se pronuncia

Fernando Ábrego, secretario general de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, hizo un balance de lo vivido en esta primera semana de retorno a las aulas, ahora virtuales.

Ábrego, consideró que el inicio del período escolar a distancia, está generando muchas dudas, por el tema de las grandes desigualdades que ya existían en Panamá, puesto que para nadie es un secreto que nuestro país ocupa en el mundo, el sexto lugar con la peor distribución de las riquezas, situación que se ha profundizado con la Pandemia.

“Muchos estudiantes en pobreza multidimensional no tenían conectividad y ahora mucho menos porque sus padres han perdido sus empleos y con ello las prestaciones laborales”, sostuvo.

Aunado a esto, está la migración de estudiantes de las escuelas privadas a las públicas, principalmente en Panamá Oeste, Panamá Centro, San Miguelito y Panamá Norte, situación que según el docente, sólo tiene una explicación.

“Se han empobrecido más nuestros estudiantes, por lo que comprar una tarjeta para dar clases en cualquier plataforma es un esfuerzo familiar enorme sin contar la cantidad de hermanos en edad escolar que pueda haber en cada familia, ya esto no se trata de cual plataforma ofrece mejores entornos virtuales que otra, se trata de lo que veníamos señalando, hacer efectivo el derecho a la educación y para eso, el Gobierno debe liberar la banda ancha de Internet secuestrada por las empresas telefónicas que dicho sea paso no han cumplido con los contratos en cuanto a cobertura de la señal a nivel nacional”, consideró Ábrego.

En Cuanto al tema mismo del acto educativo, hemos visto la falta de capacitación en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje, tanto por estudiantes y padres de familia, incluyendo los docentes, ya que el Meduca sólo capacitó aproximadamente a 15 mil docentes a nivel nacional de un total de 47 mil que hay en el sistema educativo público.

“Esto no se trata de comunicarse y ya con el estudiante, se trata de desarrollar algunas competencias, ver y generar indicadores de logros de cada tema y para eso es necesario una serie de herramientas, interactividad, pero también condiciones de alimentación, salubridad, entre otros factores que son necesarios para que el estudiante pueda progresar en el proceso de aprendizaje”. Puntualizó.

Meduca llama a la calma y pide paciencia

Rufino Rodríguez, Curriculista del Ministerio de Educación, reconoció que en este reinicio escolar se han detectado situaciones por su subsanar, toda vez que, al ser un inicio a distancia, se ha percibido por parte de docentes, acudientes y estudiantes, un cierto grado de estrés por el temor a lo desconocido.

“Por tal motivo, hacemos el llamado a tomar el proceso con paciencia y calma, porque se harán los ajustes que correspondan”, dijo Rodriguez, al tiempo que resaltó, que, pese a las adversidades, han percibido una actitud positiva de seguir sus estudios por parte de los estudiantes.

Con respecto a la gran cantidad de estudiantes que han reportado no tener acceso al internet pese a vivir en el área metropolitana, Rodríguez, instó a los docentes a que indiquen a sus alumnos que tomen sus clases por radio y televisión, y les den seguimiento conforme a lo transmitido mediante estas plataformas y se les comparte por whatsapp el material que tiene colgado el Meduca vía digital. “Inclusive este grupo tiene acceso al whatsapp, por lo que se pueden comunicar con sus profesores por esta vía”.

Guías impresas se entregarán la próxima semana

Sobre otro grupo de estudiantes, que aun residiendo en áreas urbanas no cuentas con ningún recurso, porque viven en pobreza multidimensional, Rodríguez indicó que se les dotará de material educativo impreso, que ya está listo para entregar y la distribución se iniciará la próxima semana.

Aunque estas guías están colgadas en la plataforma Ester, Rodríguez aseguró que les van a llegar a todos los estudiantes de manera impresa.

En el caso de primaria con las asignaturas de español, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales; y en el caso de secundaria español, matemáticas, ciencias naturales, geografía, historia y cívica.

Rodríguez instó a los padres de familia a hacer los enlaces con los directores de los planteles, en tal caso no hayan podido contactarse con los educadores.

Para evaluar la efectividad estos enlaces en el mes de octubre, los docentes deben entregar un reporte de cuántos estudiantes se quedaron sin vincular al sistema y por qué

Durante esta primera semana de clases, se detectaron centros educativos que registraron un 80% de asistencia virtual, otros lograron un 90% de participación a distancia sobre todo en áreas urbanas, pero algunos solo han logrado un 30%.