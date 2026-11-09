Caja de Seguro Social implementa nuevo sistema de pago para beneficio de lentes a jubilados y pensionados

La CSS depositará el subsidio de lentes en la misma cuenta donde jubilados y pensionados reciben su pensión, a partir del 17 de noviembre.

Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) comenzará a pagar el beneficio de lentes mediante transferencia bancaria (ACH) a partir del próximo 17 de noviembre, como parte de los cambios dirigidos a agilizar los procesos de pago de las prestaciones económicas.

La medida aplicará tanto para las solicitudes que se encuentran en trámite como para las nuevas gestiones. El dinero será depositado en la misma cuenta bancaria donde los jubilados y pensionados reciben actualmente el pago de su pensión.

En tanto, los beneficiarios que cobran su pensión mediante cheque continuarán recibiendo el subsidio de lentes a través de esa misma modalidad, informó la institución.

Entre enero y septiembre de 2026, un total de 18,771 jubilados y pensionados recibieron este beneficio, lo que representó un desembolso de B/.1,064,201.28.

La CSS señaló que el cambio forma parte de la modernización de sus procesos administrativos, con el objetivo de facilitar mecanismos de pago más ágiles y eficientes para esta población.

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