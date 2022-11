Calle en Panamá Norte a punto de colapsar; temen una desgracia

En el sector de Nuevo Progreso en el corregimiento de Ernesto Córdoba Campos, un trabajo incompleto sobre una carretera principal mantiene en zozobra y angustia a sus residentes pues temen que la vía termine colapsando sobre las viviendas adyacentes y ocasione una desagracia.

Los problemas iniciaron cuando una tubería madre instalada debajo de un relleno colapsó y provocó el derrumbe de algunos tramos de la carretera. A partir de allí, personal del Ministerio de Obras Públicas y la empresa contratista responsable de construir un muro de contención, iniciaron los trabajos de reparación, sin embargo, desde hace tres meses la obra se encuentra paralizada y ahora se ha convertido en una trampa de muerte para conductores, peatones y residentes.

La magnitud del colapso de la calle es tal, que los propios moradores, temerosos de que la situación termine cobrándose la vida de algún inocente, decidieron cerrar la vía para evitar que transiten vehículos o equipo pesado que se vean en el riesgo de caer al gran hoyo que poco a poco amenaza con devorarse la carretera completa.

Y es que con la temporada de lluvias en su máximo apogeo, las probabilidades de un derrumbe o deslizamiento de tierra se han incrementado pues al no existir un muro de contención que sostenga la estructura vial de la carretera, el sedimento de la construcción puede precipitarse sobre las viviendas cercanas a la zona.

Uno de los máximos temores de los residentes es que por esta vía transitan cientos de niños que se dirigen diariamente a sus escuelas y corren el riesgo de caerse al abismo o en el peor de los casos, quedar atrapados bajo un alud de tierra.

Agregan que no es la primera vez que ha ocurrido un derrumbe en este sector. Hace poco tiempo un vehículo perdió el control y terminó cayendo en el patio de la casa de una familia con varios niños menores. Afortunadamente en esa ocasión no hubo heridos ni víctimas que lamentar, pero de no terminar las reparaciones, en cualquier momento se puede registrar una desgracia.

Los residentes piden a gritos al Ministerio de Obras Públicas que termine los trabajos de reparación.