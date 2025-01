Reformas a la CSS: la decisión crucial que definirá el futuro de Panamá, según la Cciap

Ciudad de Panamá/Para la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), el tiempo se ha agotado y ahora el futuro del desarrollo económico y social del país depende directamente de las decisiones que tomemos respecto a los cambios estructurales que la Caja de Seguro Social, que es la columna vertebral de Panamá, necesita.

"No se trata de un tema que pueda abordarse con ligereza; era necesario que los diputados tomaran tiempo para analizarlo, escuchar diversas posturas y valorar las inquietudes de los panameños. Sin embargo, han transcurrido ya dos meses y medio desde que este proyecto llegó como tema único a la Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social, y es evidente que el tiempo de deliberar se ha agotado", consideró el gremio de empresarios.

Para los empresarios, ya no hay mañana, es hora de actuar, y aunque el proyecto de Ley 163 establece que las reformas a la CSS entrarían en vigor a partir del 1 de marzo próximo, esto no significa que tengan hasta el último minuto para aprobarlo. “Implementar estas reformas no es cuestión de apretar un botón; requiere tiempo, planificación y acción inmediata”, subrayó la Cciap en un comunicado de prensa.

La Cciap recordó que Panamá tiene otras decisiones que dependen de las decisiones que tomemos como país sobre el futuro de la CSS. En ese aspecto, mencionó que existen proyectos de ley que se encuentran en fila a la espera de que suceda con todo esto. Por ejemplo, la Ley de Intereses Preferenciales para la Vivienda, la cual vence en diciembre de 2025 y que permite a los panameños de menos recursos adquirir una vivienda digna. "Esta no entrará a la tubería de discusión hasta que resolvamos el seguro social", reclacó el ente empresarial.

Además, la aprobación de una ley sólida, viable y sostenible enviará un mensaje claro a los mercados internacionales y a las calificadoras de riesgo: estamos asumiendo nuestra responsabilidad y tomando medidas concretas para estabilizar el sistema. La revisión de nuestra calificación de riesgo país está programada para abril, y este proyecto será un factor determinante en esa evaluación.

"No nos cansaremos de subrayar, que lo que suceda con la calificación de riesgo país de Panamá definirá nuestro futuro, porque este es uno de los factores determinantes en el costo de vida de los panameños", puntualizó la Cciap.