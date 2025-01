Canciller de Colombia reafirma el compromiso de su país con la soberanía panameña en la operación del Canal

La canciller de Colombia, Laura Sarabia, y el canciller de la República, Javier Martínez-Acha, sostuvieron hoy el primer encuentro en materia de relaciones exteriores, en el marco del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, que se celebra en el Panama Convention Center.

El objetivo fue reafirmar la amistad y cooperación que unen a estos países.

En esta reunión, Martínez-Acha recalcó la importancia de la relación histórica de hermandad y respeto mutuo, que han mantenido ambos países a lo largo de los años.

"Seguiremos trabajando, aún más coordinados y a la altura de los desafíos actuales", dijo el canciller a través de su cuenta de X.

Según explicó, en esta primera reunión, se abordaron temas clave de la relación Panamá-Colombia, y sirvió para dejar clara la voluntad de ambos gobiernos de seguir fortaleciendo el diálogo y la colaboración en áreas de interés común.

En el encuentro también estuvo presente el embajador de Colombia en Panamá, Fabio Mariño.

Además, Colombia reafirmó su compromiso con la soberanía y la integridad territorial de Panamá en la operación de su Canal, así como con la migración irregular y el trabajo conjunto para gestionar de manera segura y ordenada los flujos de migrantes en nuestra frontera.

Durante su participación en el Foro Económico Internacional, Martínez-Acha se refirió a la reducción del flujo de migrantes en Darién, una situación que también implica a Colombia, debido a la frontera que se comparte con este país, y desde donde los migrantes se embarcan para llegar a Darién.

En ese sentido, señaló que gracias al memorándum de entendimiento firmado con los Estados Unidos, y al liderazgo del presidente José Raúl Mulino, se ha logrado reducir la migración en más de un 90%, al comparar enero con el mismo periodo de 2024. Destacó que otros países de la región han reconocido el liderazgo de Mulino, y ya han sido consultados sobre la viabilidad del memorándum, algo que él ha recomendado a otros países poner en marcha.

De igual forma, se refirió a la situación con el canal de Panamá, que está a la expectativa de la visita del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, con quien se espera abordar temas de interés para ambos países y la región, entendiendo que el asunto del canal es un tema “sagrado”. Martínez-Acha reiteró las palabras del presidente Mulino de que "el Canal es y seguirá siendo panameño", al mismo tiempo, instó a miembros permanentes y potencias del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que no han firmado el Tratado de Neutralidad del canal de Panamá, a que lo firmen.

El Tratado de Neutralidad, que está vigente, es muy claro: después del 31 de diciembre, el único país que puede administrar el Canal es Panamá, y el único país que puede defender el canal es Panamá. Y la garantía de que el Canal sea neutral permanentemente, en tiempos de paz y guerra, es precisamente esa neutralidad. Por eso yo exhorto a aquellos países que no han firmado el Tratado de Neutralidad, que lo firmen. Hay potencias, dentro del Consejo de Seguridad de Naciones, con un puesto permanente que no lo han firmado, yo creo que es el momento de contribuir a fortalecer esa neutralidad, y que gran cantidad de países que no lo han firmado, lo firmen", subrayó.

— Javier Martínez-Acha - Ministro de Relaciones Exteriores