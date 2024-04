Solo dos candidatos presidenciales asistieron al foro realizado por el movimiento de trabajadores organizados

Ciudad de Panamá, Panamá/Las organizaciones que centran o aglutinan a los trabajadores organizados del país organizaron la tarde de este miércoles 24 de abril, un foro presidencial para conocer las propuestas de los candidatos hacia el sector obrero del país, así como exponer sus preocupaciones y aspiraciones.

Lo lamentable, de acuerdo con los sindicalistas, es que solamente asistieron dos candidatos presidenciales, Maribel Gordón por la libre postulación y Ricardo Lombana del Movimiento Otro Camino.

La candidata Maribel Gordon, durante su participación en este foro manifestó lo concerniente al Plan de la Vida Digna relacionado al ambiente, a los temas económicos, más que nada, laborales. También mencionó que debe existir un incremento en el salario mínimo de hasta mil 800 dólares.

"La propuesta del Plan para la Vida Digna tiene un planteamiento concreto en materia de lo que es generación de empleo, el problema de los salarios, el problema de la estabilidad laboral y el respeto al derecho a la sindicalización que tiene todo trabajador en nuestro país", aseguró.

Sin embargo, el candidato Ricardo Lombana, señaló que hay que revisar el salario mínimo, pero, antes se debe ver cómo se reducen los costos de la vida. Así mismo, indicó que se debe retomar el diálogo sobre la Caja de Seguro Social (CSS).

"Nosotros respetamos obviamente todas las propuestas, el salario mínimo tiene que seguir mejorando y tiene que seguir subiendo de acuerdo al costo de la vida, pero, nosotros no solo estamos de acuerdo con elevar el salario mínimo, nosotros estamos de acuerdo con bajar el costo de la vida... No podemos apoyar una vida más digna solamente en aumentar el salario mínimo, tenemos que hacer que los ciudadanos no paguen dos veces por agua", expresó Lombana.

Con información de Luis Jiménez