Candidatos presidenciales reaccionan a las declaraciones del magistrado Olmedo Arrocha sobre caso Mulino

Ciudad de Panamá, Panamá/Las declaraciones del magistrado Olmedo Arrocha, en cuanto a la demanda de inconstitucionalidad contra la candidatura de José Raúl Mulino, a tan solo 10 días de las elecciones, han despertado toda clase de reacciones.

Ricardo Lombana, candidato presidencial por el Movimiento Otro Camino (MOCA) manifestó no entender las explicaciones dadas por el magistrado Arrocha y cuestionó el papel del Tribunal Electoral en todo este proceso.

Me parece lamentable que a pocos días de las elecciones todavía los panameños no conozcan y no conozcamos cómo va a estar la papeleta”, señaló.

Mencionó que hay mucha incertidumbre alrededor del proceso electoral por lo que hace un llamado al Tribunal Electoral y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a que jueguen su rol.

”He dicho antes, los candidatos que están, que corran, ya no hay momento de estar sacando a nadie de la contienda, estamos muy cerca de la elección y lo que no se hizo antes, ya no se puede hacer”, puntualizó Lombana.

Al ser cuestionado sobre que pasaría si el 5 de mayo, si el candidato José Raúl Mulino resultara electo como presidente, Lombana mencionó que no había certeza alguna de que depararía el futuro y que eso solo le corresponde a los magistrados de la CSJ.

El magistrado dijo que pueden decidir hasta después de las elecciones..¿qué significa eso? Podemos tener un candidato que si gana, luego puede ser declarado inconstitucional pero qué certeza hay sobre eso?… Ese es problema de la Corte”, aseveró.

También destacó que su única preocupación es que los panameños voten por un candidato que no va a ser inhabilitado, por un candidato que representa la independencia del país, o sea, él.

Aseguró que un voto por el candidato Mulino sería un voto por la represión, por la minería y por privatizar la educación.

Por su parte, Rómulo Roux, candidato por la alianza Cambio Democrático-Panameñista, dijo que apuesta a que la papeleta se va a quedar como está, restando importancia a quienes aparezcan o no en la pepeleta, convencido de que van a ganar.