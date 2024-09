Director del Idaan confiesa que la distribución de agua potable en carros cisterna se utilizó para hacer política

El director del Idaan no considera que los carros cisternas deben eliminarse. Explicó que distribuyen agua, a personas que no están dentro de la red de acueductos de la entidad.

Panamá/En medio de los cuestionamientos de los diputados, el director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Juan Antonio Ducruet, reconoció que la distribución de agua potable en carros cisterna se usó para hacer política durante la campaña electoral pasada.

Ducruet asistió ayer lunes al pleno para responder una serie de interrogantes y cuestionamientos de los diputados, por casi tres horas, como parte de su comparecencia ante este órgano del Estado.

El primero en cuestionar a Ducruet sobre el uso de los carros cisterna con fines políticos fue el diputado de Vamos, Manuel Samaniego, del circuito 8-6, que comprende los corregimientos 24 de Diciembre, Las Garzas, Mañanitas, Pacora, Pedregal, San Martín y Tocumen.

Le consultó al director a cuánto ascendían los contratos de carros cisterna que mantiene el Idaan en Panamá Este, a lo cual Ducruet manifestó que “son cerca de 17 contratos… son contratos que históricamente el Idaan ha gestionado, pero que no le llevan agua a clientes del Idaan. Lo que hemos tratado de hacer es lo más controlado posible, pero enfocarse en los carros cisterna que hay que eliminar no es… Administrar carros cisterna no es nuestra razón de ser, pero no se puede eliminar mañana porque, a Tierra Prometida [una de las áreas del Este que no cuenta con acueductos ni alcantarillados del Idaan], ¿quién le llevaría agua…?”

En mi circuito no es un secreto que quien tenía gran parte de estos contratos era un diputado que estaba en la curul en el periodo anterior, y ahora se han incrementado las quejas de las comunidades de que este servicio no les llega...”, refutó Samaniego.

El Idaan tiene 75 proveedores de carros cisterna, planteó el director del Idaan, quien aseguró que es público y notorio que hubo cuestionamientos sobre una empresa en particular llamada Zupri, sobre la relación con un diputado de esta Asamblea, que “no aparece como representante legal ni como beneficiario final. Nosotros estamos obligados a hacer lo que la ley nos dice y yo no puedo, bajo un juicio de valor, por más que se diga aquí que algo es de alguien, porque eso el día de mañana a usted mismo lo puede perjudicar. Simple y llanamente, ¿bajo qué, cuál es el fundamento legal?, ni siquiera se ha presentado ninguna denuncia…”

Aseguró que en todos los contratos con el Estado se firma un contrato de adhesión que tiene que ver con el tema del conflicto de intereses.

Acto seguido, el diputado le reprochó a Ducruet que en tiempos de campaña política en su circuito “se entregaba el agua con bandera y con una lista política”.

A lo que Ducruet admitió que: “[…] en ese circuito lo sabe usted y lo sabe el diputado [Betserai] Richards. No había solamente un diputado con cisterna repartiendo agua; había varios candidatos repartiendo agua y haciendo política con el agua. Entonces, no es solamente una persona o un diputado. Yo sí le puedo decir que, de manera personal, muchos diputados utilizaron cisternas para repartir el agua… Hombre, es una necesidad de la persona. De repente, se mejora la frecuencia. Yo no voy a cuestionar si esa era la manera de hacer política o no, pero usted tiene razón, sí había gente haciendo política y repartiendo agua, porque esos eran los métodos […]”.

Durante su intervención, Ducruet, con respecto al costo de los carros cisterna en el país que abastecen a muchas comunidades, indicó que le cuesta al Estado $15 millones y que el mismo beneficia a 300 mil personas. Negó que la contratación de carros cisterna esté ligada a la falta de inversión del Idaan.

“Yo tengo otras teorías. El Idaan siempre ha solicitado el presupuesto… ha hecho falta voluntad para invertir en el Idaan”. Insistió en que “hay que tener políticas públicas para que las invasiones no crezcan como en la pandemia, que se triplicaron. Yo creo que ha habido una falta de voluntad en priorizar la inversión en el agua potable para cerrar la brecha en el acceso y crear competitividad en nuestras ciudades (…)”, dijo.

El director, que defendió su gestión señalando que se está trabajando pero que se requieren los recursos para terminar los proyectos, sobre todo las plantas potabilizadoras, cuestionó la falta de voluntad y disponibilidad de invertir más para atender la problemática de la falta de agua en algunas comunidades del país.