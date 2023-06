Caso Senan: ¿Qué está permitido y qué no en los entrenamientos de los estamentos de seguridad?

Ciudad de Panamá, Panamá/Varias interrogantes han surgido tras conocerse sobre el caso de los siete cadetes o aspirantes a agentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), resultaron hospitalizados por supuesto exceso de entrenamientos.

No obstante, de acuerdo con Rolando Villarreal, comisionado retirado, licenciado en ciencias policiales, magister en operaciones militares con estudio en el Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos y egresado de la Academia del FBI en Cuántico, Virginia, todo entrenamiento de cualquier estamento de seguridad debe estar planificado y aprobado por las autoridades encargadas de supervisar estas actividades “educativas”.

De acuerdo con el experto, los exámenes médicos que permitirán conocer el estado de salud del individuo que aspira a ser miembro de cualquiera de las entidades de seguridad es un requisito obligatorio, así como lo es el certificado psicológico y ninguno se puede obviar.

Sin embargo, lo que sí no está permitido, es hacer actividades que vayan en contra de la dignidad humana o de su integridad sexual y "actividades que se puedan catalogar como acciones de tortura".

“No se puede pretender que el estudiante que está iniciando rinda lo mismo que uno que ya tiene varios meses de formación”, dijo.

Según Villareal, en el caso de la Policía Nacional, en donde sirvió por 30 años, casi todos los años se revisan y supervisan los cursos que se aplican dependiendo de la especialidad que se requiera.

El especialista recalcó, que el ingresar a cualquier academia de los estamentos de seguridad, no se trata de entrar a un liceo donde se estudia otra cosa distinta, se debe estar consciente que el propósito es el de salvaguardar la seguridad de un país.

“Aquí no puede estar una persona que no tenga las aptitudes físicas y mentales y la vocación de servir y de hacer sacrificios, si usted no tiene eso pues no elija esta profesión, elija otra”, puntualizó.