Caso vigas H: la compra que se hizo el exrepresentante de Veracruz luego de vender las vigas

Ciudad de Panamá/Mientras la Fiscalía Anticorrupción avanzaba en las pesquisas por la pérdida de las 600 vigas H del patio del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en Farfán, el exrepresentante de Veracruz, Ronald ‘Rony’ González, uno de los hoy imputados, se encontraba recibiendo pagos y realizando compras con dineros presuntamente provenientes del ilícito.

Los hechos se registraron entre mayo y septiembre de 2024, y fueron narrados por Jaime Esteban González, un comerciante que junto a su familia brinda servicios de transporte con camiones y volquetes en obras de construcción. González se presentó voluntariamente a la fiscalía el pasado 30 de septiembre y lo contó todo.

La propuesta y pagos

El comerciante manifestó que, en vista de que este año se suspendieron los trabajos en el cuarto puente sobre el canal de Panamá, donde su camión brindaba el servicio de movimientos de tierra y acarreo de materiales y demás, decidió venderlo.

El camión con color blanco en el cabezal, con el vagón color negro, en el mes de mayo de 2024 recibió una propuesta de compra por parte de "Rony" González, y luego de la conversación acordaron un precio de 25 mil dólares, el cual se pagaría en abonos a la cuenta bancaria de la empresa de Esteban García con el nombre de Transporte Jacoff.

González reveló ante la fiscal, Ana Vásquez, que el primer abono se recibió el 13 de mayo del 2024 con la suma de 8 mil 700 dólares provenientes de una cuenta bancaria de una empresa de nombre Panamá Advance Recycling Company.

Cuando recibió ese primer envío de dinero Esteban González, inmediatamente habló con "Rony" para saber por qué esa empresa le hacía pagos; la respuesta del exrepresentante de Veracruz fue que él tenía negocios con la recicladora y como esa empresa le debía dinero, le pagarían el volquete.

Luego de esa conversación se fueron realizando tres pagos por la misma empresa recicladora donde "Rony" había coordinado la compra y venta de las vigas H, y se recibieron tres pagos.

El comerciante indicó y entregó documentación bancaria donde la misma empresa hizo las transferencias específicamente los días 14 de mayo por la suma de 4 mil dólares; el 15 de mayo por el monto de 2 mil 350 dólares, el 17 de mayo por 5 mil 500 dólares y un pago más el 3 de junio de 2024 por el monto de 2 mil 50 dólares.

González siguió detallando que a través de un depósito por ventanilla realizado el viernes 20 de septiembre, ese día se finiquitó el pago total de los $25,000 y adicional la suma de $100 por los trámites.

"Quiero agregar que yo soy residente en Howard del corregimiento de Veracruz, (distrito de Arraiján) desde hace aproximadamente 17 años y es cuando conocí a Ronald González, que le dicen Rony, quien se dedicaba a ser contratista de demolición de viejos caserones en la antigua base militar (…). Respecto al volquete acordamos que al finiquitarse los abonos de los 25 mil dólares se realizaría el traspaso del volquete; sin embargo, el día 20 de septiembre me contacto vía telefónica con una voz femenina que se identificó como hermana de Rony de nombre Brenda, desconozco su apellido, informándome que entregara el vehículo, por lo que acordamos que la entrega se realizaría el sábado 21 de septiembre en Howard en Panamá Pacífico en una calle aledaña a los locales de comida (…)", indicó Esteban González.

"Ese 21 de septiembre, antes de llevar el volquete al lugar acordado, Esteban González llegó en su carro particular para verificar el lugar y estaba una mujer que se identificó con el nombre de Brenda y estaba en compañía de Gary". Después fui a buscar el volquete a la señora que se identificó con el nombre de Brenda, acompañada de un hombre de nombre Gary". González se fue a buscar el camión y cuando regresó para entregarlo solamente estaba Gary, a quien le entregó las llaves y revisó el vehículo, González indicó que se retiró del lugar, quedando el camión estacionado.

“Ya no supe más del volquete cuando le entregué el volquete a Gary, le pedí su cédula de identidad y le tomé foto; por esa razón sé que él se llama Gary Ismare. El día sábado 21 de septiembre, cuando conversé con Brenda, acordamos que el traspaso del volquete se realizaría el martes 24 de septiembre, en las oficinas del Municipio de San Miguelito ubicadas en Metro Mall, ya que el volquete estaba registrado en dicho municipio", contó González.

Se encienden las alarmas

Para el 25 de septiembre, Esteban González manifestó a la fiscal que se enteraría por los medios de comunicación que habían aprehendido a Ronald González por estar vinculado en el caso de las vigas; situación que le causó alarma al igual que su hijo Jaime Cofre González porque se señalaba en las noticias a recicladoras.

“Es donde presumíamos que el dinero que recibimos era de dudosa procedencia, ya que las transferencias bancarias por la venta del volquete fueron realizadas por una recicladora", expresó Esteban González.

Esteban González conversó con su hijo que lo mejor era acudir a las autoridades competentes por si el dinero que habían recibido es de dudosa procedencia, y en caso de ser así estaría a disposición de entregar el dinero a la Fiscalía de Anticorrupción a través de un cheque de gerencia por la suma de 25 mil 100 dólares o como la fiscalía se lo indicara a fin de evitar algún tipo de medida sobre la cuenta porque es una cuenta de negocio familiar.

"Quiero demostrar que mi intención no es ocultar nada; es por ello que el día de hoy, lunes 30 de septiembre de 2024, me encuentro rindiendo esta entrevista voluntariamente sin que me haya requerido para poner en conocimiento de toda la información y documentación. El dinero se mantiene en la cuenta íntegro porque es un dinero para mis ahorros"; fue lo último que dijo el comerciante en su declaración.

¿Quiénes son los imputados en este caso?

Son seis las personas imputadas por la presunta comisión de delitos contra la administración pública en la modalidad de peculado.

Se encuentran los exrepresentantes Roland González, Roy Ovando, Gary Ismare y Víctor Moreno con medida de detención provisional. También se encuentra como imputado Víctor Pitti con la medida de arresto domiciliario.

El Ministerio Público, desde que inició la investigación el 5 de septiembre de 2024, a la fecha mantienen un informe preliminar de que este grupo de personas lograron recibir al menos $90 mil por la compraventa de las vigas H.

De los informes oficiales con los que cuenta la Fiscalía Anticorrupción, hasta ahora 91 vigas H fueron retiradas entre cuatro juntas comunales del país. Algunas de estas son las de Chepigana y Veracruz; de estas ocho fueron entregadas por el Municipio de La Chorrera. La información brindada a la fiscalía indica que la región de Panamá Centro del MOP solicitó ocho vigas. De lo establecido en las pesquisas, el uso principal de las 600 vigas era para proyectos comunitarios, configurado en el año 2015 mediante una adenda del contrato original del 2010. El valor de las estructuras de metal tiene el valor de 3 millones de dólares.