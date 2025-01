Imputan a cuatro médicos por homicidio culposo tras muerte de bebé en Chiriquí

David, Chiriquí/Cuatro médicos fueron imputados por el delito de homicidio culposo en modalidad de negligencia médica, tras la muerte de un bebé ocurrida en marzo de 2020 en el distrito de Barú, en la provincia de Chiriquí. El caso ha generado gran preocupación en la comunidad médica y en la población local, debido a la gravedad de los cargos y las implicaciones para los profesionales de la salud involucrados.

La imputación formal fue realizada por la Fiscalía de Chiriquí, que decidió no aplicar medida cautelar a los cuatro médicos, al considerar que no existían riesgos procesales. De acuerdo con las autoridades, los imputados no representaban un peligro para el proceso judicial, por lo que podrán seguir en libertad mientras continúa la investigación.

"Casi cinco años, fue arduo, fue mucho trabajo, pero se tienen los elementos de convicción en este momento para la imputación. La carpeta ha arrojado a otras personas y se va a investigar a todas y cada una de las personas involucradas en el tratamiento del menor del día 19 de marzo del 2020 al día 23 de marzo del 2020, que fue el día que lamentablemente fallece debido a la mala práctica", explicó Jorge Aparicio, abogado de la familia.

De los cuatro médicos, dos se desempeñan actualmente en el área de pediatría en el Hospital Dionisio Arrocha en Puerto Armuelles, mientras que los otros dos son médicos internistas que laboran en la Ciudad de Panamá. La Fiscalía señaló que las investigaciones continuarán durante los próximos seis meses, con el fin de determinar con precisión el grado de responsabilidad de los acusados en este trágico suceso.

"Yo como padre pido justicia y que se garantice la vida de cada ser humano, que no caigamos en manos de estos médicos y gracias a Dios por todo lo que está pasando ahorita mismo en el caso de mi hijo", manifestó Javier Lezcano, padre del niño.

El caso ha conmocionado a la región, ya que la muerte del bebé ocurrió en un contexto médico que ahora está siendo cuestionado. Se espera que la investigación arroje detalles clave sobre las circunstancias que rodearon el deceso del infante y si la actuación de los profesionales de la salud fue adecuada.

Mientras tanto, la comunidad chiricana sigue expectante ante el desarrollo de este proceso judicial, que podría sentar un precedente en cuanto a la responsabilidad médica y el manejo de casos de negligencia en Panamá.

Con información de Iván Saldaña.