Cielos nublados con algunas lluvias aisladas predominarán durante este lunes

Ciudad de Panamá/Una atmósfera condicionalmente inestable se estará registrando este lunes, 6 de mayo en el país acompañada de cielos nublados y algunas lluvias aisladas en varios puntos en el país, según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa),

El Tiempo:

Para el Caribe, en horas de la mañana, se esperan cielos parcialmente nublados sin eventos lluviosos significativos; en horas de la tarde, se esperan Nublados, lluvias aisladas, en sectores de Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé y el Norte de Veraguas. En horas de la noche se prevé un cielo parcial nublado, con algunas lluvias aisladas.

Para el Pacífico, en horas de la madrugada y la mañana, se esperan cielos de Despejados a Nublados sin eventos lluviosos significativos; en horas de la tarde, se esperan parcial nublados con episodios nubosos, lluvias aisladas en las costas y cordilleras de Darién y Panamá Este; aguaceros acompañados de actividad eléctrica en sectores de Sur de Veraguas y Azuero; Tierras Altas y golfo de Chiriquí y la comarca Ngäbe; para la noche algunas lluvias aisladas en Chiriquí, Sur de Veraguas y los macizos montañosos de Azuero y sobre las costas y cordilleras de Darién.

Temperaturas:

Las mínimas oscilando entre los 15°C a 21°C, en tanto que las máximas estarán rondando desde los 30°C hasta los 32°C.

Vientos:

Flujos del Nor Noroeste en la mañana, cambiando a Nor Oeste en la tarde y noche para la vertiente Caribe; con velocidades de 05 a 15 km/h; y para el Pacífico se mantienen flujos del Nor Oeste en la madrugada y la mañana, cambiando a Este en la tarde y noche, con velocidades entre 10 y 15 km/h.

Condiciones marítimas:

En el Caribe se mantiene Condiciones Favorables, con olas que estarán oscilando desde los 0.30 m de altura en periodos no más de 08 segundos. Para el Pacífico Condiciones de Advertencia por Vientos, Oleajes y Periodicidad, con Olas desde los 0.90 m y con periodos de 13 segundos.

Índices de Radiación UV-B:

Se esperan índices de radiación de altos a extremos en ambas vertientes.