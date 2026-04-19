Clima en Panamá: Lluvias aisladas, calor intenso y radiación alta para este domingo

Las temperaturas continuarán elevadas en gran parte del territorio. En la Cordillera Central oscilarán entre 19 y 24 grados, mientras que en el resto del país podrían alcanzar entre 30 y 37 grados.

Panamá/El clima en Panamá presentará una combinación de lluvias aisladas y altas temperaturas en distintos puntos del país, con mayor incidencia en la vertiente del Caribe y el occidente de la vertiente del Pacífico, de acuerdo con el reporte del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

Durante la mañana, en la vertiente del Caribe se prevén algunas lluvias aisladas, mientras que en horas de la tarde las precipitaciones se concentrarán en los sectores montañosos de Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé. En el resto de esta región, el cielo se mantendrá parcialmente nublado.

En la vertiente del Pacífico, la jornada iniciará con aguaceros aislados en el golfo de Chiriquí, así como lluvias dispersas en sectores de Chiriquí y el sur de Veraguas. Con el avance del día, se esperan aguaceros aislados de mayor intensidad en Chiriquí y lluvias hacia la frontera de Darién. Para la noche, las condiciones se mantendrán con lluvias en el golfo de Chiriquí y algunas zonas del sur de Veraguas y Darién.

Las temperaturas continuarán elevadas en gran parte del territorio. En la Cordillera Central oscilarán entre 19 y 24 grados, mientras que en el resto del país podrían alcanzar entre 30 y 37 grados.

El viento también marcará la jornada, con corrientes del norte y noreste en el golfo de Panamá y zonas costeras de Panamá, Panamá Oeste y Coclé, con velocidades de hasta 30 kilómetros por hora. En horas de la tarde, se esperan vientos del sur a oeste en Chiriquí, sur de Veraguas y el golfo de Chiriquí, mientras que en la vertiente del Caribe predominarán vientos del noroeste al noreste.

En cuanto a las condiciones marítimas, en el Caribe se esperan olas entre 0.4 y 0.7 metros, mientras que en el Pacífico las alturas podrían alcanzar hasta 1.4 metros, lo que mantiene un nivel de precaución.

A este panorama se suma un índice de radiación ultravioleta elevado, con niveles entre 9 y 13, considerados de riesgo muy alto y extremo, lo que obliga a tomar medidas de protección durante la exposición al sol.