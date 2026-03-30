Clima en Panamá: Pronostican aguaceros dispersos y altas temperaturas durante el día

En cuanto a las temperaturas, se esperan máximas entre 22°C y 25°C en áreas de la Cordillera Central y zonas montañosas, mientras que en el resto del país oscilarán entre 28°C y 35°C, generando una sensación térmica elevada en regiones bajas.

Panamá/El clima en Panamá se mantendrá variable, con cielo parcialmente nublado, lluvias esporádicas y episodios de aguaceros aislados acompañados de actividad eléctrica en distintos puntos del país, de acuerdo con el pronóstico oficial del Instituto de Meteorología para este lunes 30 de marzo.

Hoy, la vertiente del Caribe presenta intervalos nublados con lluvias esporádicas, especialmente en sectores como Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé y el norte de Veraguas. Más adelante, hacia la tarde y noche, se prevén episodios de aguaceros aislados en la comarca Guna Yala y la provincia de Colón, mientras que en el resto de la vertiente las precipitaciones serán dispersas.

En el Pacífico, el día iniciará con cielo entre parcialmente nublado y con poca nubosidad. Sin embargo, en horas de la tarde aumentará la inestabilidad, con aguaceros aislados y actividad eléctrica en provincias como Chiriquí, Veraguas, el norte de Coclé, Panamá Oeste, Panamá y Darién, además de las comarcas Emberá Wounaan, Cémaco y Sambú. Para la noche, persistirá el cielo parcialmente nublado con algunos aguaceros aislados hacia el Golfo de Panamá y el Golfo de Chiriquí.

En cuanto a las temperaturas, se esperan máximas entre 22°C y 25°C en áreas de la Cordillera Central y zonas montañosas, mientras que en el resto del país oscilarán entre 28°C y 35°C, generando una sensación térmica elevada en regiones bajas.

Los vientos se mantendrán predominantes del noroeste y norte en gran parte del territorio nacional, con excepciones en el Pacífico occidental y el sur de Veraguas, donde se registrarán incursiones desde el suroeste y sur durante la tarde. Las velocidades serán menores de 30 km/h en tierra firme y podrían alcanzar hasta 40 km/h en zonas marítimas del Caribe y el Pacífico Central.

En el litoral caribeño, las condiciones marítimas presentarán olas entre 1.10 y 1.90 metros de altura con periodos de 6 a 8 segundos. En el Pacífico, se esperan olas más bajas, entre 0.61 y 1.00 metros, pero con periodos más largos de 12 a 15 segundos.

Además, se prevén índices de radiación UV-B entre 03 y 11, con niveles de riesgo que van de moderado a extremo, por lo que se recomienda a la población tomar medidas de protección, especialmente durante las horas de mayor exposición solar.

“El país experimentará cielo parcialmente nublado, lluvias esporádicas y aguaceros aislados con actividad eléctrica en varias regiones durante el día”.