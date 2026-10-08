Clima en Panamá: Imhpa advierte de aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y posibles crecidas de ríos en provincias del interior

Se mantiene activo un aviso de vigilancia por lluvias, tormentas y vientos hasta la medianoche del viernes 9 de octubre.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) prevé para este jueves 8 de octubre aguaceros dispersos, tormentas puntualmente muy fuertes y actividad eléctrica, principalmente durante la tarde y primeras horas de la noche. También se mantiene la precaución por oleajes en el Pacífico.

En el Caribe, durante la mañana predominará el cielo parcialmente nublado, aunque podrían registrarse aguaceros en zonas marítimas con ingreso ocasional a las costas. En horas de la tarde se esperan aguaceros dispersos, algunos puntualmente muy fuertes, con actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento desde costa arriba de Colón hasta la frontera con Costa Rica. No se descartan crecidas repentinas de ríos y anegaciones puntuales en Bocas del Toro.

En el Pacífico, en parte de la mañana se prevén aguaceros de ligeros a fuertes, especialmente en zonas marítimas y sectores de Darién, Panamá y Panamá Oeste. Para la tarde se esperan lluvias y aguaceros de variada intensidad desde Panamá hasta Chiriquí, con mayor incidencia en zonas montañosas, Panamá Norte, Panamá Oeste, Coclé y Veraguas. Al caer la tarde, durante las primeras horas de la noche podrían registrarse aguaceros puntualmente muy fuertes con actividad eléctrica en las Tierras Altas de Chiriquí, con posibilidad de crecidas repentinas.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 23 °C y 26 °C, mientras que en las montañas y la cordillera Central estarán entre 13 °C y 18 °C. Las máximas alcanzarán entre 30 °C y 33 °C, y entre 20 °C y 25 °C en la cordillera Central.

Los vientos serán calmos a ligeros y de direcciones variables durante la mañana. En la tarde aumentarán, con velocidades de entre 10 y 20 km/h, y podrían presentarse ráfagas durante los aguaceros.

En el Caribe se esperan olas de 0.5 a 1.0 metros, con períodos de 6 a 7 segundos. En el Pacífico, las olas alcanzarán entre 0.5 y 1.8 metros, con períodos de 16 a 21 segundos, por lo que el Imhpa recomienda precaución a bañistas y embarcaciones artesanales.

Además, se prevén índices de radiación UV-B altos a muy altos sobre el territorio nacional.

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