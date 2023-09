Clínica de heridas de Chilibre alivia demanda de pacientes con úlceras y pie diabético

Desde el año 2017, la región de salud de Panamá Norte cuenta con la clínica de heridas para la atención a los pacientes con úlceras, pies diabéticos, curaciones de quemaduras y de úlceras venosas. Aunque poco se escuchaba de ella, en los últimos años ha tomado gran relevancia para el alivio de los pacientes.

Según las estadísticas, la clínica de heridas en el centro de salud de Chilibre, en Panamá Norte tiene unos 47 pacientes que acuden semanalmente a recibir sus curaciones, seguimientos y en ocasiones dependiendo del estado en que llega el paciente se refieren a otras instalaciones, por lo que acudir en el tiempo oportuno es de vital importancia para el paciente.

En el primer semestre del año se han realizado 190 curaciones de pie diabético a pacientes asegurados y 573 a no asegurados; 96 curaciones de úlceras infecciosas a pacientes asegurados y 361 a no asegurados; se han realizado 78 curaciones de úlceras venosas a 78 asegurados y 196 a no asegurados y pacientes con quemaduras 45 no asegurados y 22 asegurados.

La clínica de heridas atiende de lunes a sábado y aproximadamente entre 8 y 9 pacientes por día y la mayoría llegan a la clínica referidos de otras instalaciones de salud, pero también son captados en las salas de espera de los centros de salud y se les da el seguimiento requerido.

En los primeros seis meses del año 2023, según los registros de salud de la Región, se han atendido a unos 326 pacientes con diabetes; esta enfermedad si no se controla, puede aumentar el riesgo de padecer de enfermedades cardiacas o derrames cerebrales, pero más aún dañar los ojos, corazón, riñones, nervios y los pies.