Colegio Bilingüe de Veracruz se mantendrá cerrado luego de agravarse daños por el sismo

La subdirectora, Marisol González, confirmó que no reanudarán las clases hasta recibir nuevos lineamientos avalados por el Meduca.

Veracruz, Panamá Oeste/El Colegio Bilingüe de Veracruz permanecerá cerrado desde el miércoles 21 de octubre debido a los daños estructurales que presenta su infraestructura, los cuales se agravaron tras el reciente sismo.

De acuerdo con la información proporcionada por la subdirectora del plantel, Marisol González, la escuela ya presentaba grietas y problemas estructurales antes del movimiento sísmico.

Para atender estas afectaciones, se habían instalado estructuras de soporte; sin embargo, tras el temblor, estas cedieron y las grietas se extendieron, aumentando la preocupación por las condiciones del edificio.

González explicó que el colegio no figura entre los centros educativos autorizados para reabrir sus instalaciones, por lo que las clases no se reanudarán este miércoles. La decisión se mantendrá hasta que las autoridades emitan nuevos lineamientos avalados por el Ministerio de Educación (Meduca).

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Asimismo, la subdirectora indicó que, según la información recibida del Meduca, el pabellón de sexto grado es la única área del plantel que no presenta afectaciones visibles, como grietas o paredes caídas.

En cuanto a la seguridad de los estudiantes, González señaló que "los alumnos de sexto grado realizaron una evacuación efectiva durante el sismo" , siguiendo los procedimientos que habían practicado previamente.

No obstante, los padres de familia han manifestado su oposición a enviar a sus hijos a clases mientras persistan las preocupaciones sobre el estado de la infraestructura.

Ante esta situación, el Colegio Bilingüe de Veracruz mantendrá sus puertas cerradas desde el miércoles 21 de octubre, a la espera de nuevas disposiciones de las autoridades educativas y de las indicaciones correspondientes sobre la seguridad de sus instalaciones.

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