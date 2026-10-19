Temblor en Panamá: Panamá Centro prepara retorno a clases; 103 de sus 116 escuelas han sido inspeccionadas

El proceso de reincorporación comenzó este lunes con el personal administrativo y continuará el martes con los docentes de los planteles operativos, antes de recibir a los estudiantes.

San Miguelito/Los estudiantes de los centros educativos operativos de Panamá Centro regresarán a las aulas el miércoles 21 de octubre, como parte de un plan escalonado que incluye inspecciones, acompañamiento psicológico y medidas de seguridad tras el terremoto del pasado 9 de octubre.

La directora regional de Educación de Panamá Centro, Mireya Pinto, detalló que se han inspeccionado 103 de las 116 escuelas de esta región educativa. Las evaluaciones fueron realizadas por personal idóneo del Ministerio de Educación.

Nosotros, como Panamá Centro, de las 116 escuelas ya se han hecho las inspecciones en 103”, expresó.

El proceso de reincorporación comenzó este lunes con el personal administrativo y continuará el martes con los docentes de los planteles operativos, antes de recibir a los estudiantes.

“En el día de hoy tenemos a todo el personal administrativo dentro de las escuelas. El día de mañana estaremos esperando al personal docente en las escuelas operativas y, pues, el día miércoles esperamos entonces el retorno de todos nuestros estudiantes”, señaló Pinto.

La funcionaria explicó que los supervisores regionales mantienen reuniones con los directores de los centros educativos para reforzar el plan de atención a los alumnos.

“En estos momentos tenemos a todos los supervisores regionales reunidos con los directores de escuelas para poder reforzar el plan de atención para los estudiantes”, indicó durante un recorrido por planteles de Panamá Centro.

Acompañamiento emocional y planes de evacuación

De acuerdo con el reporte de TVN Noticias, el regreso estará acompañado por psicólogos para atender posibles crisis emocionales entre estudiantes y docentes, en medio de la preocupación por las réplicas.

También se reforzarán las medidas de seguridad y los planes de evacuación que los centros educativos han puesto en práctica anteriormente.

Durante un recorrido por escuelas de San Miguelito y Juan Díaz, TVN Noticias constató la presencia de personal administrativo que se prepara para la reincorporación de la comunidad educativa.

El retorno en Panamá Centro forma parte del reinicio progresivo anunciado para 770 centros escolares de 12 regiones educativas, a partir del miércoles 21 de octubre. La reapertura dependerá de que cada plantel se encuentre operativo.

Con información de Hellen Concepción.