Temblor en Panamá: Padres del Colegio José Daniel Crespo recogen firmas para terminar el año con módulos

La petición se produce mientras las autoridades preparan el retorno progresivo a clases en otras zonas del país.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un grupo de padres de familia del Colegio José Daniel Crespo, en Chitré, recoge firmas para solicitar al Ministerio de Educación (Meduca) que los estudiantes terminen el año lectivo 2026 mediante módulos, ante el temor por las réplicas y las afectaciones emocionales que atribuyen al terremoto del pasado 9 de octubre.

Los acudientes se concentraron en la entrada del plantel y entregaron dos notas al director, quien las remitirá al Meduca para su consideración.

“Estamos entregando dos notas para hacerle ver al director la postura que nosotros como padres de familia mantenemos para que ellos terminen el año escolar de modalidad no presencial”, expresó una de las madres de familia.

Los padres señalaron que no sienten confianza de enviar a sus hijos a las aulas mientras continúen las réplicas. También manifestaron preocupación por el impacto emocional que esta situación ha tenido en la comunidad educativa.

Por su parte, el director del colegio, Jesse Díaz, indicó que está de acuerdo con los padres de familia, debido a que “las afectaciones emocionales han sido muy fuertes en los estudiantes, los profesores, en los padres de familia”, manifestó otra de las personas consultadas.

Los acudientes esperan que el Meduca considere la solicitud, tomando en cuenta que resta poco tiempo para concluir el periodo escolar.

“Ya falta muy poco para terminar el año escolar, así que esperamos que el Ministerio de Educación contemple la medida”, agregó el director.

Durante una visita reciente al colegio, el titular de Educación, Ventura Vega, señaló que quedarían aproximadamente 30 días de clases del periodo 2026 y que se buscaría la mejor decisión para beneficio de los estudiantes, según el reporte desde el plantel.

La petición se produce mientras las autoridades preparan el retorno progresivo a clases en otras zonas del país. El Meduca anunció que 770 centros educativos de 12 regiones comenzarán a recibir estudiantes desde el miércoles 21 de octubre; Herrera, Los Santos, Coclé y Veraguas continuarán temporalmente sin clases presenciales.

Con información de Eduardo Javier Vega.