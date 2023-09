Comenenal: 'Recortes al Minsa reflejan falta de sintonía con el sector salud'

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) solicitó un presupuesto de al menos $3 mil 937 millones para la vigencia fiscal de 2024. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recomendó recortar este monto a %2 mil 781 millones es decir $1,156 millones menos de lo que la entidad requiere para operar el siguiente año fiscal. Esto llevó al titular de la cartera, Luis Francisco Sucre, a advertir el impacto que tendrán hospitales, centros y puestos de salud, y Minsa-Capsi

Julio Osorio, de la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal), dijo que el recorte es "lamentable y bochornoso" porque lo que pretendía este presupuesto era ser acorde a las necesidades reales del sistema sanitario en Panamá. Es decir, acorde a la respuesta que se debe dar a esa demanda, pues si se analizan los presupuestos de 2021 y 2022 se evidencia que reiterativamente el Minsa ha estado pidiendo presupuestos por el orden de los $3 mil millones en adelante y siempre han sido recortados $900 a $1000 millones, lo que a su percepción condena al sistema a vivir los problemas de los últimos años.

Esto, a consideración de Osorio es muestra de que "en este, ni en ningún gobierno se ha aprendido a estar en sintonía con el tema de salud de calidad y obviamente la crisis se ha ido acrecentando, siendo mucho mayor en esta administración".

“Hablamos todos los años de que no alcanzan los medicamentos, no alcanzan los insumos, no alcanza para pagar la planilla después de octubre en algunos lugares del país y todo eso es debido a este tipo de recortes

— Julio Osorio - Comenenal