Aprueban $29.2 millones a Conades para conexión de anillos hidráulicos en el área Este y Norte del distrito de Panamá

Panamá/En el penúltimo día del año, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó al Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades) $29.2 millones para la conexión de los anillos hidráulicos en el área Este y Norte del distrito de Panamá.

La solicitud fue presentada por el secretario general de Conades, Antonio Tercero González, y aprobada con nueve votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El funcionario explicó que el dinero será utilizado para pagar el contrato de obra civil de los proyectos del anillo hidráulico Norte, que construye el Grupo Ortiz, y la construcción del anillo hidráulico Este, a cargo del consorcio Coopisa.

Ante los cuestionamientos del diputado Augusto Tuto Palacios, de la bancada de Vamos, sobre si alguno de los dos consorcios está siendo investigado, González manifestó que:

"El anillo Este tiene un 82% de avance, mientras que el anillo Norte alcanza un 96%", aseguró el funcionario, quien además, dijo que los dineros para este proyecto forman parte del crédito extraordinario de $64.9 millones que le fue aprobado a la entidad semanas atrás por la Asamblea Nacional. De este crédito se ha ejecutado el 77% de los fondos.

Agregó que "en Conades no existe oficio ni trámite que pueda obstaculizar el pago a ninguna de las dos empresas debido a investigaciones".

También señaló que, a la fecha, Conades no puede pagar a empresas con proyectos en curso debido a problemas relacionados con investigaciones penales, liquidaciones o trámites inconclusos ante la entidad.

Conades tiene como misión el desarrollo sostenible del país a través de la proposición de políticas públicas, gestión, coordinación y ejecución de acciones de inversión que contribuyan al desarrollo humano y al mejoramiento de la calidad de vida. Actualmente, este ente se encuentra bajo el paraguas del Ministerio de la Presidencia, dirigido por Juan Carlos Orillac.

Cabe recordar que hasta el 3 de julio, Conades formaba parte del Ministerio de Ambiente. Sin embargo, mediante el Decreto Ejecutivo No. 311, del 3 de julio de 2024, se ordenó su regreso al Ministerio de la Presidencia.

González informó a los diputados de la Comisión de Presupuesto que, a la fecha, no se ha presentado ninguna denuncia ante las autoridades competentes ni se tiene conocimiento de irregularidades en la administración anterior, debido a que la Contraloría General de la República no ha realizado las auditorías correspondientes.

Desde el pasado 3 de julio, señaló, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, solicitó una auditoría a Conades. Además, aseguró que ha reiterado esta solicitud al ministro Orillac.

No obstante, instauramos una auditoría interna, ya que, a nuestra llegada, ese departamento no existía en Conades. Actualmente contamos con una auditora, pero planeamos nombrar más personal, ya que una sola no es suficiente. En enero esperamos conformar un equipo de auditores", indicó González.

Continuó diciendo: "Hasta ahora no se ha presentado ninguna denuncia formal; únicamente se están realizando auditorías internas. Hemos dado seguimiento a más de 16 denuncias en curso, así como a denuncias por oficios que aparecen en redes sociales o en los medios de comunicación".

En ese sentido, el diputado Jorge González, de la bancada Vamos, indicó que estas auditorías debieron haber sido realizadas por la Contraloría, que debió "imponer mano dura".

Hemos tenido un pésimo contralor. Hoy vi algunos videos de aplausos que no sé si eran de alegría porque se va de la Contraloría, que tanto daño le ha hecho al país. No sé si esos aplausos estaban comprados (...), no quiero especular, pero me preocupan esos aplausos (...)", planteó el diputado.