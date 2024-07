Vamos tiene interés en presidir las comisiones de Presupuesto y Credenciales

Ciudad de Panamá/Finalmente se llegó a consenso para conformar 14 de las 15 comisiones que operarán en la Asamblea Nacional durante el próximo quinquenio, sin embargo, falta la más importante, la Comisión de Presupuesto.

José Pérez Barboni, diputado del Movimiento Otro Camino (MOCA), consideró que la bancada oficialista de Realizando Metas no solamente tiene las posibilidades de presidir la codiciada comisión, sino una estrategia para lograr dicho cometido. No obstante, mencionó que han sonado diferentes nombres que no quiso confirmar ni negar, pero son figuras tanto antiguas como nuevas.

Sin embargo, manifestó que la Coalición Vamos tiene todos los méritos para presidirla y en su opinión esto sería un verdadero giro de 180 grados, para darle credibilidad a esa comisión del Legislativo.

Tiene 5 puestos, porque estoy seguro que así será demostrado en la votación, y con ellos, a Vamos solo le faltarían 3 votos para llegar a esa mayoría… Entonces, estamos hablando de que hay grandes posibilidades de que Vamos sea quien presida la comisión".

Destacó que tiene aspiraciones a formar parte de la junta directiva de la Comisión de Gobierno, aunque aún no ha definido en cuál de los cargos. Desde su perspectiva, de nada sirve tener a diputados de un mismo partido presidiendo todas las comisiones, cuando lo que se quiere implementar en este nuevo periodo es objetividad y consenso.

Sobre lo acontecido con el actuar de la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Barboni indicó que es un poco preocupante el cambio de discurso que se ha visto, puesto que originalmente se había dejado claro que el PRD quería un tercer puesto para su bancada. Sin embargo, el jefe de esa bancada, Javier Sucre, hizo declaraciones indicando que el tercer puesto que se estaba peleando, era realmente para la fracción parlamentaria mixta, compuesta por los dos diputados del Partido Alianza, un diputado del Partido Molirena y un diputado del Partido Popular.

Comisión de Credenciales

Por su parte, Alexandra Brenes, diputada independiente, de la Coalición Vamos, mostró su interés por presidir la Comisión de Credenciales.

De acuerdo con Brenes, quien es especialista de Recursos Humanos, enfocada en reclutamiento de personal, su figura no representa un conflicto de interés dentro de la comisión que aspira dirigir, puesto que no es abogada. "Desde esta comisión se emiten conceptos sobre magistrados de la Corte y se atienden denuncias contra el presidente, por lo que no pueden existir chantajes, ni mucho menos conflictos de intereses con abogados que puedan conformar la directiva de la dicha comisión", apuntó.