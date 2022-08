Varias comunidades podrían quedar incomunicadas en Chiriquí

Varias comunidades de las fincas bananeras de Barú en Chiriquí, podrían quedar incomunicadas por el pésimo estado en que se encuentran las carreteras, por lo que sus residentes piden un paliativo para su reparación.

Según los moradores, estas calles están intransitables, hacen el llamado a los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y a las autoridades locales para que levanten y desarrollen un proyecto de rehabilitación.

La residente María Camarena manifestó que los buses no quieren ingresar al área, se transportan en motos o camiones para poder salir o entrar a las comunidades.

Las zonas afectadas son Aguacate, Palmito Nuevo, e Higuerón.

Aseguran que, aunque han conversado con las autoridades, sus necesidades no son escuchadas, pero no quieren cerrar calles para no afectar a terceros.

Con información de Demetrio Ábrego