Confirman caso de influenza aviar en Chiriquí

Panamá/La Dirección Nacional de Salud Animal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) ha confirmado un caso de influenza aviar de alta patogenicidad en la provincia de Chiriquí, específicamente en el distrito de Dolega.

El foco de la enfermedad fue identificado en una granja de traspatio, destinada al consumo personal de una familia del área. Como medida inmediata, las autoridades procedieron a la despoblación total del sitio y el entierro de las aves, además de establecer una cuarentena en la granja y zonas cercanas para evitar la propagación del virus.

De acuerdo con las investigaciones, la presencia de la enfermedad en este lugar estaría relacionada con el tránsito de aves silvestres, un factor de riesgo común en este tipo de brotes.

El Ministerio de Salud (MINSA) ha enfatizado que no existe riesgo para el consumo humano, ya que el caso no involucra granjas comerciales ni productos avícolas destinados al mercado. Hasta la fecha, no se ha registrado ningún impacto en la cadena de producción y distribución de alimentos en el país.

Restricciones en la zona afectada

Como parte de las medidas preventivas, las autoridades han prohibido las peleas de gallos dentro de un perímetro de 10 kilómetros alrededor del área afectada. Esta restricción impacta especialmente en el distrito de Dolega, donde estas actividades son frecuentes.

Asimismo, se ha suspendido el traslado de aves desde la zona afectada hacia otras áreas para evitar la posible propagación del virus.

Las autoridades han solicitado a la población mantener la calma y seguir las recomendaciones oficiales mientras se implementan los protocolos sanitarios correspondientes.