Confirman casos aislados de virus de manos, pies y boca en dos escuelas de Panamá Oeste

Panamá Oeste/Las autoridades sanitarias clasificaron como casos aislados los reportes del virus de manos, pies y boca detectados en estudiantes de dos centros educativos de Panamá Oeste: las escuelas El Coco en La Chorrera y Bique en Arraiján.

La Dirección Regional de Educación de Panamá Oeste del Ministerio de Educación (Meduca) confirmó en un comunicado que los casos reportados en ambas instituciones de educación básica general no representan un brote, sino situaciones puntuales que han sido contenidas según las evaluaciones realizadas por la Dirección Regional de Salud.

Las autoridades educativas hicieron un llamado a los padres de familia y acudientes para que mantengan vigilancia sobre el estado de salud de sus hijos y eviten enviarlos a clases si presentan síntomas característicos de esta enfermedad viral.

Entre los signos de alerta que requieren atención médica se encuentran erupciones cutáneas, lesiones en la boca, fiebre y otros síntomas que generen malestar general en los menores.

El virus de manos, pies y boca es una infección común en niños que, aunque generalmente leve, requiere medidas de prevención para evitar su propagación en entornos escolares.

La Dirección Regional de Educación de Panamá Oeste reafirmó su compromiso con la protección de la comunidad educativa, incluyendo estudiantes, docentes y personal administrativo de ambas instituciones.