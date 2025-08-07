Premian talento y tradición cultural panameña en la Feria Nacional de Artesanías 2025.

Con 20 participantes y un nivel de competencia excepcional, el Concurso Nacional de la Pollera se dividió en tres categorías principales.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los maestros artesanos del país demostraron que las tradiciones culturales panameñas mantienen toda su vigencia durante la ceremonia de premiación de la XLV Feria Nacional de Artesanías, donde el talento y la creatividad se fusionaron para celebrar el patrimonio nacional.

Los concursos de camisilla, pollera e indumentarias nacionales congregaron a portadores de saberes ancestrales que compitieron en diversas categorías, evidenciando la riqueza cultural que caracteriza a cada región del país.

El concurso de camisilla, dedicado a la memoria de la maestra artesana Edilia Edicta de Vásquez, coronó como ganador a Eris Marín Velásquez de Panamá Oeste, quien lució una pieza confeccionada por Belkis Melgar.

El segundo lugar correspondió a Roberto Jesús Ledezma Rivera de Chiriquí, portando un diseño de César Harding Bejarano, mientras que José García Cano de Los Santos completó el podio con una creación de Bolívar González. El Premio a Mejor Pasarela fue para Eulises Manuel Pérez Chavarría de Los Santos, quien deslumbró al público con una obra de la propia Edicta de Vásquez, convirtiendo su presentación en un emotivo homenaje al legado de la recordada artesana.

Rosa Catalina Achurra reina en el Concurso Nacional de la Pollera

Con 20 participantes y un nivel de competencia excepcional, el Concurso Nacional de la Pollera se dividió en tres categorías principales. En Pollera Sombreada, el primer puesto fue para Yanela del Pilar Villarreal, seguida por Vanessa Rodríguez y Andrea Lucía Quezada Montiel en segundo y tercer lugar, respectivamente.

La categoría Pollera Marcada tuvo como triunfadora a Rosa Catalina Achurra, acompañada en el podio por Ana Liz Moreno en segunda posición y Darlin Pérez en la tercera. En Pollera Zurcida, Liza Marie Chen se alzó con el primer lugar, seguida por Geraldine Reyes e Irlanda Martínez Rodríguez en segundo y tercer puesto.

El máximo reconocimiento del evento, Gran Ganadora del Concurso Nacional de la Pollera 2025, fue otorgado a Rosa Catalina Achurra, consolidando su posición como referente de esta tradición ancestral.

Diversidad regional en las indumentarias nacionales

El certamen de Indumentarias Nacionales mostró la riqueza cultural de las diferentes provincias panameñas. En Polleras Regionales Veragüenses, María de Jesús Díaz obtuvo el primer lugar, seguida por Gladys Anabelle Quintero y Odette Tejeira.

Las Polleras Regionales Ocueñas coronaron a Kathia Isabel Cedeño como ganadora, mientras que Dalis Saavedra se ubicó en segundo puesto. En la categoría Polleras de Tela Estampada, Ana Esther Felipe Cano se alzó con la victoria, seguida por Dafne Rodríguez y Dayra Córdoba de Castillo.

La Pollera Congo distinguió a Isis Guerra como primera, acompañada por Aneisy Valencia Jiménez y Athea Foster Douglas en los siguientes puestos. En Pollera Blanca sin Labor de Mano, Silvia Edith Guerra obtuvo el primer lugar, seguida por Analkaris Adrew Rodríguez y Vivian del Carmen Morhain Rojas.

En la categoría de Orfebrería, María de Jesús Díaz recibió el Premio al Mejor Tocado por su Pollera Veragüense, mientras que la Medalla a la Pollera fue otorgada a Silvia Edith Guerra. El galardón Artesanía Destacada 2025 correspondió a Hilda González Vega de Chiriquí, reconocida por su excepcional trabajo en madera tallada.