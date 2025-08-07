Lotería Fiscal será el 29 de agosto: Esto es lo que debe hacer para participar del sorteo

Ciudad de Panamá/El viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, confirmó este jueves la fecha en la que se realizará el primer sorteo de la Lotería Fiscal. Serán 25 ganadores y más de 100 mil dólares en premios.

Todo contribuyente natural puede participar de este sorteo; sin embargo, debe solicitar que la factura fiscal lleve su nombre y cédula para que sea válido, sin importar si se trata de una factura física, electrónica o manual, siempre y cuando esté debidamente autorizada y cumpla con todas las normativas de la Dirección General de Ingresos (DGI).

Los $110 mil que se sortearán serán repartidos de la siguiente forma:

5 ganadores de 10,000.00 dólares

10 ganadores de 5,000.00 dólares y

10 ganadores de 1,000.00 dólares

¿Cómo participar?

Debe colocar en un sobre 5 facturas fiscales con fecha de emisión de hasta 2 meses antes del sorteo. Cada sobre debe ir debidamente identificado con los datos del contribuyente: nombre, cédula, dirección, número celular y correo electrónico.

El sobre debe ser depositado en las urnas de la Lotería Fiscal que serán instaladas en los centros comerciales, oficinas regionales de la DGI y sede del Ministerio de Economía y Finanzas. Puede ingresar a las urnas la cantidad de sobres que quiera.

Se espera que este sorteo se realice cada dos meses, y no se descarta la posibilidad de poder hacerlo cada mes.

La iniciativa busca incentivar a los consumidores a solicitar sus facturas fiscales al adquirir un producto o servicio, y de esta forma incrementar la recaudación del Itbms.

Los centros comerciales habilitados son:

Albrook Mall

Altaplaza Mall

Atrio Costa del Este

Balboa Boutiques

Los Andes Mall

Megamall

Soho City Center

Centro Comercial Los Pueblos

Lo que debe saber

El sorteo solo es para personas naturales.

Si las facturas son electrónicas, deben estar impresas dentro del sobre.

Si el sobre no está debidamente sellado, será anulado.

Información de Nicanor Alvarado