Lotería Fiscal será el 29 de agosto: Esto es lo que debe hacer para participar del sorteo
Serán más de 100,000 dólares distribuidos en 25 premios.
Ciudad de Panamá/El viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, confirmó este jueves la fecha en la que se realizará el primer sorteo de la Lotería Fiscal. Serán 25 ganadores y más de 100 mil dólares en premios.
Todo contribuyente natural puede participar de este sorteo; sin embargo, debe solicitar que la factura fiscal lleve su nombre y cédula para que sea válido, sin importar si se trata de una factura física, electrónica o manual, siempre y cuando esté debidamente autorizada y cumpla con todas las normativas de la Dirección General de Ingresos (DGI).
Los $110 mil que se sortearán serán repartidos de la siguiente forma:
- 5 ganadores de 10,000.00 dólares
- 10 ganadores de 5,000.00 dólares y
- 10 ganadores de 1,000.00 dólares
¿Cómo participar?
Debe colocar en un sobre 5 facturas fiscales con fecha de emisión de hasta 2 meses antes del sorteo. Cada sobre debe ir debidamente identificado con los datos del contribuyente: nombre, cédula, dirección, número celular y correo electrónico.
El sobre debe ser depositado en las urnas de la Lotería Fiscal que serán instaladas en los centros comerciales, oficinas regionales de la DGI y sede del Ministerio de Economía y Finanzas. Puede ingresar a las urnas la cantidad de sobres que quiera.
Se espera que este sorteo se realice cada dos meses, y no se descarta la posibilidad de poder hacerlo cada mes.
La iniciativa busca incentivar a los consumidores a solicitar sus facturas fiscales al adquirir un producto o servicio, y de esta forma incrementar la recaudación del Itbms.
- También le puede interesar: Panamá será sede de cinco ferias internacionales en marzo de 2026
Los centros comerciales habilitados son:
- Albrook Mall
- Altaplaza Mall
- Atrio Costa del Este
- Balboa Boutiques
- Los Andes Mall
- Megamall
- Soho City Center
- Centro Comercial Los Pueblos
Lo que debe saber
- El sorteo solo es para personas naturales.
- Si las facturas son electrónicas, deben estar impresas dentro del sobre.
- Si el sobre no está debidamente sellado, será anulado.
Información de Nicanor Alvarado