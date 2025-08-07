Sociedad de Internet sugiere revisión de políticas para brindar conectividad en todo el país

Una de las principales iniciativas destacadas fue la creación de la primera red comunitaria del país, financiada por la Internet Society Foundation.

El Capítulo de Panamá de la Sociedad de Internet (ISOC Panamá) llevó a cabo la toma de posesión de su nueva junta directiva para el periodo 2025-2027, conformada por jóvenes y profesionales comprometidos con la construcción de un internet seguro, inclusivo y accesible para todas las comunidades del país, especialmente aquellas que aún no cuentan con esta oportunidad.

Durante el acto, se resaltó la necesidad de fortalecer la conectividad como un derecho humano fundamental, así como de revisar las políticas públicas vigentes y la inversión destinada a garantizar el acceso a internet en zonas apartadas.

“Nos queda muchísimo por hacer, no solo al gobierno nacional, sino a la empresa privada, academia y demás sectores como lo es Isoc Panamá”, expresó Abdías Zambrano, presidente de Isoc.

Además, se anunció la segunda edición del Foro de Gobernanza de Internet Juvenil, que tendrá lugar el próximo 18 de septiembre en la Universidad Santa María La Antigua. El evento reunirá a jóvenes de entre 18 y 35 años de todas las provincias y comarcas del país interesados en temas como ciberseguridad, protección de datos, participación ciudadana digital y brechas de acceso.

La nueva Junta Directiva está conformada por los jóvenes Alex Neuman Van Der Hans, vicepresidente; Andrevis Berro, secretario; Pablo Ruidíaz, tesorero; y como vocales Russell Beans, Yaiza González y Simón Pérez.

Información de Yamy Rivas

