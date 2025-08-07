'El Pacto nació muerto y así se va a quedar', dice Mulino sobre designación de magistrados

El mandatario reiteró que no utilizará el Pacto de Estado por la Justicia y los criterios de designación serán los suyos.

Este mes el presidente José Raúl Mulino deberá designar a los dos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ): uno para la Sala Civil y otro para la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo.

Y es que a los magistrados Ángela Russo y Cecilio Cedalise se les vence el periodo en diciembre de este año, tras permanecer en su cargo por 10 años, el periodo asignado para esta función.

Al respecto, el mandatario reiteró en la conferencia de este jueves 7 de agosto que no recurrirá al Pacto de Estado por la Justicia para analizar los perfiles porque "nació muerto [el pacto] y ahí se va a quedar", sino que lo hará bajo sus propios criterios.

"Los criterios van a ser los míos. Las personas que yo creo que pueden ejecutar una buena misión en la corte. No serán compañeritos míos, ni jugadores de dominó conmigo, ni tomadores de trago conmigo", subrayó.

Cuestionó el valor y efectividad del Pacto de Estado por la Justicia, al que calificó como una herramienta que nació como un "parche" que, a su juicio, surgió como una respuesta temporal a denuncias públicas relacionadas con supuestas irregularidades en el Órgano Judicial.

"Esto nació como un parche a propósito de las declaraciones que dio el entonces magistrado Adán Arnulfo Arjona sobre venta de fallos al narcotráfico en la corte y se prendió el mundo. ¿Qué hizo Torrijos? Nombró una comisión, si eso es lo que él sabe hacer, nombrar comisiones para que queden en nada", criticó.

El mandatario reiteró que los problemas estructurales de la justicia no se resolverán a través de comisiones ni pactos, sino mediante una Asamblea Nacional Constituyente Originaria que impulse una transformación profunda del Estado, propuesta que mantiene como uno de sus principales objetivos de gestión.

"Yo no voy a usar una herramienta que no sirve para designar magistrados en la Corte", puntualizó.

La ratificación de los designados deberá pasar por la Comisión de Credenciales. De allí la pugna por quién presidirá dicha comisión, en la que se disputan los diputados Augusto Palacios (oposición) y Dana Castañedas (oficialismo).