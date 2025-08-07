Mulino viajará a Nueva York este viernes ¿Cuál será su misión?

La presidencia del Consejo de Seguridad se ejerce de forma rotativa entre los países miembros, permitiendo a cada nación liderar temporalmente los debates y promover temas de interés común.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, recordó este jueves 7 de agosto que Panamá asumirá la presidencia rotativa del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) durante todo el mes de agosto, con el compromiso de impulsar temas clave en la agenda internacional de paz y seguridad.

Detalló que durante este periodo se priorizarán asuntos como la protección de los derechos civiles, la agenda de mujeres, paz y seguridad, los derechos de la niñez en contextos de conflicto armado, así como la relación entre el cambio climático y la seguridad global.

Como parte de esta responsabilidad, Mulino realizará una visita oficial a Nueva York a partir del viernes 7 de agosto para presidir una sesión del Consejo en representación del país el lunes 11 de agosto. Se trata de un hecho significativo que posiciona a Panamá en el centro de las discusiones sobre los principales desafíos globales en materia de seguridad.

"No sé si alguien lo ha hecho antes, pero para mí es una oportunidad muy importante para sentarme allí y dirigir el principal foro de seguridad mundial que en este mes nos toca presidir a Panamá", remarcó Mulino.

