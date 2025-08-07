Profilaxis Preexposicón: Conozca sobre esta herramienta preventiva contra el VIH

Se estima que 1.3 millones de personas adquirieron el VIH en 2023, lo que representa una disminución del 39% en las nuevas infecciones desde 2010.

Panamá/En Panamá, alrededor de 3,000 personas permanecen inscritas en el tratamiento antirretroviral “Preexposición” (PREP), que se utiliza previo al tener relaciones sexuales para reducir el riesgo de transmisión del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), lo que representa un avance importante en la lucha contra el sida.

De acuerdo al Minsa, los centros de salud que ofrecen este tratamiento son: El Chorrillo, Las Mañanitas, Parita y Altos de San Francisco.

La PREP está dirigida a parejas donde uno de los miembros vive con VIH y el otro no, también a mujeres trans, trabajadores sexuales, hombres que tienen sexo con hombres y personas en situaciones especiales o heterosexuales en factores de riesgo como víctimas de violencia sexual.

Carlos Chávez, jefe de la Sección de ITS/VIH/SIDA del Ministerio de Salud (Minsa), explicó que “la PREP es una herramienta que protege exclusivamente contra el VIH, no previene otras infecciones de transmisión sexual como la gonorrea o la sífilis”.

Trascendió que, desde el lanzamiento de este plan piloto en el 2022, según estudios, se ha demostrado que la PREP reduce en un 99% las probabilidades de contagio cuando se sigue correctamente, salvo algunos casos de infección asociados al uso inadecuado del tratamiento.

Según Minsa, el esquema de los fármacos aprobados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para reducir significativamente el riesgo de la infección es emtricitabina/tenofovir debido a su efectividad en la disminución de personas expuestas a este letal virus. Se sugiere que, antes de iniciar el tratamiento, es indispensable realizarse una prueba de VIH; luego se toma diariamente y, a partir del séptimo día de uso continuo, se alcanza un nivel de protección adecuado.

La entidad resaltó que Panamá se encuentra en la fase de expansión de los servicios de PREP a otras instalaciones de salud y colabora con organismos internacionales para la adquisición del lenacapavir, un nuevo medicamento recomendado por la OMS.

El VIH es un desafío para las personas que viven con él; muchas veces son discriminadas. Es importante brindarles atención, acceso a tratamientos y pruebas.