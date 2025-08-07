Trabajos del Idaan afectarán suministro de agua este domingo en Juan Díaz

Las autoridades recomiendan a los residentes tomar las medidas necesarias de abastecimiento mientras se desarrollan las labores.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que el suministro de agua potable se verá afectado temporalmente este domingo 10 de agosto en varios sectores del corregimiento de Juan Díaz, debido a trabajos de excavación y desvío de tuberías en el sistema de distribución.

Las labores comenzarán el sábado 9 de agosto a las 10:00 p.m. y se extenderán hasta el domingo 10 a las 3:00 p.m. Durante ese periodo, la Unidad de Proyectos Especiales del Idaan, en conjunto con la empresa contratista, llevará a cabo el desvío de líneas de 8 y 10 pulgadas de hierro dúctil y PVC en el área de San Cristóbal.

Entre los sectores que se verán afectados por la interrupción del servicio se encuentran: Santa Clara, Jardín Olímpico, Campo Lindbergh, Ciudad Deportiva Irving Saladino, El Sitio de Juan Díaz, Villa Inés, San Cristóbal, Los Guayacanes, San Fernando y Llano Bonito.

Las autoridades recomiendan a los residentes tomar las medidas necesarias de abastecimiento mientras se desarrollan las labores. Para reportar daños o falta de suministro, se puede contactar al Centro de Atención Ciudadana marcando el 311.

