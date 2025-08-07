Idaan iniciará trabajos de mantenimiento y reparación en tanque de reserva de Amelia Denis de Icaza

Luego de que residentes de Santa María 2, del corregimiento Amelia Denis De Icaza, en el distrito de San Miguelito, denunciaran que el tanque de reserva de la comunidad tenía fugas de miles de litros de agua potable, se mantenía sin tapa, expuesto a las excretas de aves y con una gran corrosión en toda la estructura por la falta de mantenimiento, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que este jueves iniciarán los trabajos en el lugar.

Marbelys Vásquez, subdirectora de la regional de San Miguelito, detalló que los trabajos se realizarán en un horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Los trabajos incluyen la intervención de la línea de descarga, la rehabilitación y desmontaje del tanque; posteriormente, se estará haciendo una evaluación intensiva para no afectar a la comunidad.

"Solamente el día de hoy se verán afectados con la falta de agua; una vez se culminen los trabajos, se podrá normalizar el servicio", aseguró Vásquez.

De acuerdo con el Idaan, previo a estas labores, se llevaron a cabo evaluaciones técnicas del estado del tanque con el objetivo de detectar posibles fallas y necesidades de mantenimiento, siguiendo las recomendaciones de los especialistas.

Se recomienda a los residentes tomar las medidas de abastecimiento necesarias hasta la finalización de los trabajos.

Información de Heady Leane Morán