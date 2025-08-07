Cinco capturados en operativo por homicidios y femicidios en la capital

Autoridades refuerzan la seguridad con operativos dirigidos a personas requeridas por delitos contra la vida.

Ciudad de Panamá, Panamá/Agentes de la Policía Nacional realizaron un operativo de allanamiento en sectores de la capital como Pedregal, 24 de Diciembre y San Miguelito, capturando a cinco personas buscadas por delitos graves contra la vida.

La acción forma parte del plan Firmeza.

Entre los detenidos figura alias "Kevin Chiquito", vinculado a un homicidio ocurrido el 20 de abril en Nuevo Tocumen. También fue aprehendido un sospechoso relacionado con un caso de femicidio registrado el 16 de julio en Calidonia.

La operación incluyó además la captura de alias "Aquile" y "Derek", buscados por tentativa de homicidio en Juan Díaz, así como de un hombre requerido por apropiación indebida. Durante los allanamientos también se incautaron indicios vinculados a actividades delictivas.

Las autoridades reiteran que estas acciones continuarán para reforzar la seguridad en las comunidades.

