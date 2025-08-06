Conductores de plataformas digitales solicitan mayor protección tras 21 homicidios registrados en los últimos años

El problema que enfrentan estos trabajadores se ha intensificado en los últimos días con nuevos crímenes que mantienen en alerta a quienes dependen de esta actividad para subsistir.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los conductores de plataformas digitales de transporte viven una situación sin precedentes. En los últimos años, al menos 21 conductores han sido asesinados mientras ejercían su labor, según denuncian representantes del gremio que solicitan una reunión urgente con las autoridades para entrar una solución a esta situación.

El problema que enfrentan estos trabajadores se ha intensificado en los últimos días con nuevos crímenes que mantienen en alerta a quienes dependen de esta actividad para subsistir. Un conductor que hace poco fue víctima de un asalto a mano armada relató su experiencia y la situación que vive el sector. Según su testimonio, varios delincuentes lo atacaron colocándole un arma en la cabeza durante una carrera.

"Este es el compañero número 21 que cae en el ejercicio del deber de conducción de plataformas. Este negocio tiene que ser tomado en serio. Nosotros no podemos continuar exponiendo la vida de los compañeros solo por el hecho de falta de interés", declaró Omar Jaén, conductor de plataforma digital. Las autoridades policiales confirmaron que están investigando los casos más recientes y admitieron que en el pasado han identificado usuarios con antecedentes penales utilizando estas plataformas.

"El tema de los dos casos particulares está en investigación. Ha habido otros casos ya en el pasado donde incluso individuos que manejan plataformas tienen un prontuario. No descartamos ninguno de los móviles y seguiremos con la investigación que corresponde al respecto", explicó Jaime Fernández, director de la Policía Nacional.

La violencia no se limita a robos y homicidios. Las mujeres que trabajan como conductoras de plataforma también enfrentan acoso y agresiones sexuales por parte de pasajeros que solicitan carreras con intenciones criminales. Esta situación ha generado mayor preocupación entre el gremio, que considera que la falta de verificación de identidad de los usuarios los convierte en blancos fáciles para los delincuentes.

Los conductores de plataforma digital reiteraron la necesidad de establecer un diálogo con las autoridades para implementar medidas de seguridad que protejan sus vidas y las de sus compañeros de trabajo.

Con información de Hellen Concepción