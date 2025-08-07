Panamá será sede de cinco ferias internacionales en marzo de 2026

Estas ferias atraerán la participación de más de 30 países de Europa, Asia y América, lo que representa una oportunidad directa para los empresarios panameños de establecer conexiones y cerrar acuerdos comerciales internacionales.

Panamá/Del 10 al 12 de marzo de 2026, el Panamá Convention Center, en Amador, será sede de cinco exposiciones internacionales especializadas en comercio, logística, turismo, tecnología y energía.

Se trata de Expocomer, Expo Logística, Expo Turismo Internacional, Expotec y Expoeléctrica Internacional, eventos que se han consolidado como una importante plataforma para promover negocios, inversiones y empleos en el país.

Estas ferias atraerán la participación de más de 30 países de Europa, Asia y América, lo que representa una oportunidad directa para los empresarios panameños de establecer conexiones y cerrar acuerdos comerciales internacionales.

“Estas exposiciones generan miles de transacciones, oportunidades de negocios y también empleos. El impacto económico para el país es significativo”, afirmó Aurelio Barría, presidente de la Comisión de Exposiciones.

En la edición de 2025, las cinco ferias reunieron a 31,000 visitantes, se concretaron 20,000 citas de negocios y se registraron 156 millones de dólares en transacciones comerciales, lo que dejó una derrama económica de al menos 45 millones de dólares para Panamá.

Fueron 45 millones de dólares que estimamos se quedaron en Panamá producto de esos 31,000 visitantes. Y lo más importante es el impacto en el turismo: generamos más de 10,000 noches de hotel registradas, que es una de las métricas clave que mide el gobierno para evaluar el impacto del turismo en la economía”, puntualizó Barría.

Por su parte, Juan Arias, presidente de la Cámara de Comercio, destacó la relevancia de Expocomer, que en 2026 cumplirá 40 años de celebrarse en Panamá. “Es nuestra feria más importante, no solo para la Cámara, sino para todos los panameños. Invitamos a más de 30 o 40 países cada año. Este 2025 rompimos todos los récords con 31,000 visitantes, y esa es la nueva meta que nos hemos propuesto superar el próximo año”, dijo Arias.

Panamá también será sede del World of Coffee 2026

Durante el mismo anuncio, se confirmó otro evento internacional de gran alcance: el World of Coffee Panamá 2026, que se celebrará del 23 al 25 de octubre del próximo año, fortaleciendo la posición del país como un destino clave para el turismo de negocios y eventos internacionales.

Con información de Kayra Saldaña