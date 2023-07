Diputados en pie de guerra por conformación de comisiones

Panamá/Tras una prolongada espera, finalmente se llevó a cabo la conformación de las 15 comisiones permanentes de la Asamblea Nacional en el día de hoy durante la orden del día.

Sin embargo, la polémica estuvo presente durante la sesión del Pleno Legislativo. Uno de los momentos más destacados fue el reclamo realizado por la diputada y líder de la facción que apoya a Rómulo Roux, Ana Giselle Rosas, en relación con la propuesta presentada por su grupo para convertirse en una nueva bancada del Cambio Democrático.

Durante el período de incidencias, la diputada Rosas expresó su descontento y manifestó su desacuerdo con la forma en que se había manejado la propuesta de su facción.

Rosas indicó que se les negó la conformación de la bancada con el argumento que no podía haber dos bancadas conformadas por miembros del mismo partido político.

"Nosotros ajustaremos las vías que nos permite la ley sr. presidente, porque si consideramos prudente que se respete el reglamento interno" expresó Rosas.

Por otra parte, la diputada Genesis Arjona también se manifestó debido a las 'supuestas' irregularidades en la elección de las comisiones, señaló que hasta "le apagaron los micrófonos" lo que sería una violación al reglamento interno en sus artículos 42 y 43.

En otro momento de la discusión sobre la conformación de las comisiones de la Asamblea Nacional, el diputado Crispiano Adames, quien anteriormente había sido presidente de la Asamblea en dos períodos, solicitó que se revisaran los artículos 42 y 43 del reglamento interno de la institución.

Adames manifestó que nadie le había comunicado nada sobre su integración en las comisiones y que no había firmado ningún documento relacionado con este proceso.

“Yo quisiera preguntarle al jefe de la bancada del PRD, toda vez que está conversando sobre otras bancadas, que me permita y me explique de qué manera se llegaron a esas nóminas de consenso porque yo ni siquiera sé en qué nómina estoy” señaló Adames.

La intervención del diputado Adames destacó la 'aparente' falta de comunicación y transparencia en el proceso de conformación de las comisiones permanentes.

Su denuncia pone de manifiesto una posible irregularidad en el manejo de la asignación de las comisiones y en la notificación a los diputados sobre su participación en las mismas.

Yo solicito que el jefe de bancada del PRD me diga en qué bancada me corresponde porque yo no he firmado.