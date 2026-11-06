Consejos para ahorrar combustible ante el aumento de los precios de la gasolina

Una de las recomendaciones es solicitar que el combustible se despache por litros y no por galones o por una cantidad específica de dinero.

Ciudad de Panamá/El incremento en los precios del combustible representa una preocupación para miles de conductores en Panamá, quienes buscan alternativas para reducir el gasto que implica llenar el tanque de sus vehículos. Ante este escenario, expertos recomiendan adoptar hábitos de conducción eficiente y mantener los automóviles en buenas condiciones para aprovechar mejor cada litro de gasolina.

“Nosotros estamos acostumbrados a pedir X cantidad de dinero de combustible, lo cual debe ser alrevez, por esto, los diferentes tipos de combustibles nos denotan que nosotros debemos pedir lit traje que es lo que dicta el sistema internacional de medidas y lo que está en el tablero te dicta lo que corresponde un litro y uno es el cálculo y sabe cuantos litros realmente está echando”, explicó Gilberto Jaén, Departamento de Metrología - Acodeco.

Una de las recomendaciones es solicitar que el combustible se despache por litros y no por galones o por una cantidad específica de dinero, ya que esto permite llevar un registro más preciso del consumo y medir el rendimiento del vehículo.

También aconsejan conducir de manera suave y progresiva, evitar acelerar a fondo al arrancar y mantener una velocidad constante. En carretera, circular entre 90 y 100 kilómetros por hora, cuando las condiciones de la vía lo permitan, y conservar una distancia prudente con otros vehículos puede contribuir a reducir el consumo.

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Otras medidas incluyen moderar el uso del aire acondicionado, apagar el motor durante paradas prolongadas, revisar periódicamente la presión de las llantas y evitar transportar peso innecesario. Asimismo, es importante cambiar los filtros a tiempo y planificar los recorridos para evitar desplazamientos innecesarios.

Los especialistas advierten que no existe un único hábito que determine el consumo de combustible y que algunas prácticas que los conductores consideran beneficiosas para ahorrar pueden terminar ocasionando daños al automóvil.

”El constante apagado y encendido del vehículo causa afectaciones en el motor de arranque, en el sistema de acumulación que es la batería, por eso, es importante tener una conducción segura en base a ese apagado y encendido del motor del vehículo”, indicó Mario Brathwaite, perito forense.

Por ello, si un vehículo comienza a consumir más gasolina de lo habitual, se recomienda revisar tanto los hábitos de conducción como sus condiciones mecánicas. Un mantenimiento preventivo adecuado, combinado con una conducción responsable, puede ayudar a reducir gastos y prolongar la vida útil del automóvil.

Con información de Hellen Concepción