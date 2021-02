Cuestionan proyecto del nuevo Mercado del Mariscos

Por Luis Jiménez (Periodista)



Quienes cuestionan la construcción de un nuevo mercado de mariscos, destacan que un proyecto de tal magnitud debería tener el consenso y aprobación de toda la comunidad.

Luis Pinedo, como vocero de la sociedad civil, señala que este es el resultado de la falta de cumplimiento de la Ley de Descentralización, sostiene que los alcaldes y los representantes están para crear las audiencias públicas y los presupuestos participativos.

Añadió, que si los residentes de los 26 corregimientos del distrito de Panamá, no han solicitado un nuevo mercado de mariscos no hay porque hacerlo. Son 40 millones que bien pueden utilizarse en calles, veredas, aguas, etc.

Otros voceros advierten que en momentos de vacas flacas los pocos recursos deben canalizarse hacia las reales necesidades de la población.

Raiza Banfield, exvicealcaldesa del distrito capital lo califica como una decisión desatinada invertir 40 millones de dólares en tumbar algo que funciona para hacerlo más grande, es como si viviéramos desconectado de la realidad del mundo, no solo de Panamá, indicó Banfield.

Ya a finales del año pasado el alcalde José Luis Fábrega, en declaraciones a TVN aseguraba que el proyecto ya había pasado por un proceso de consulta y que tenía el aval del ministerio de obras públicas sobre el área de construcción del nuevo Mercado de Marisco.

Sobre el costo de la obra también hay algunas interrogantes, al principio el monto total no se aclaró de manera oficial, finalmente sabe que costará 40 millones de dólares.

Exvicealcaldesa Raiza Banfield, añadió que con este megaproyecto se le quita una parte a la Cinta Costera para hacer una estructura que pudiera responder a interese comerciales, pero no a las prioridades de los ciudadanos. Cabe señalar que la pasada administración de la alcaldía capitalina invirtió 4 millones de dólares en mejoras al mercado de mariscos.