Contraloría supervisará uso de vehículos del Estado por el Desfile de las Mil Polleras

Ciudad de Panamá, Panamá/La Contraloría General de la República realizará una “supervisión rigurosa” de los recursos destinados al Desfile de las Mil Polleras, según un comunicado emitido este viernes 10 de enero.

De acuerdo con la entidad, la medida tiene el objetivo de garantizar que los fondos públicos se utilicen adecuadamente y de acuerdo con las normativas legales y presupuestarias vigentes.

“La Contraloría se asegurará de que los recursos del Estado sean empleados exclusivamente para los fines previstos, sin desvíos ni mal manejo”, destaca la nota.

La entidad agrega que continuará cumpliendo con su rol fiscalizador, velando por la integridad en el uso de los recursos del Estado y brindando confianza a la ciudadanía en la gestión pública. Es fundamental que las instituciones involucradas en su organización trabajen de manera coordinada para garantizar una ejecución adecuada de los recursos, sin comprometer la estabilidad financiera del Estado.

“Se recuerda a todas las entidades que el Decreto Ejecutivo No. 124 regula el uso de los vehículos del Estado, así como las guías emitidas por la Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad en 2024. Además, el Decreto Ejecutivo No. 167, del 22 de julio de 2022, modificó el artículo 8 del Decreto No. 124, estableciendo un aumento en las multas por incumplimiento de lo dispuesto, con sanciones de B/.200.00, B/.300.00 y B/.500.00, según la gravedad de la infracción”, reitera la nota.

En tanto, cualquier vehículo del Estado que circule fuera del horario regular de trabajo (fines de semana y días feriados) debe contar con un salvoconducto. La Policía Nacional tiene la autoridad para solicitar este documento en caso de detectar irregularidades, como la circulación fuera de los horarios establecidos. En ausencia del salvoconducto, el vehículo podrá ser retenido.

“En caso de que algún ciudadano desee presentar una denuncia, podrá hacerlo a través del sistema de denuncia ciudadana, llamando al 510-4282, o aportando las pruebas correspondientes (como videos o fotografías), lo que contribuirá a fortalecer la transparencia y el buen uso de los recursos públicos”, recomienda la Contraloría.

Cientos de personas viajarán este fin de semana para participar del Desfile de las Mil Polleras, que se efectuará el sábado 11 de enero a partir de la 1:00 p.m.

Muchas entidades del Estado también tendrán delegaciones, por lo que la Contraloría hará la verificación correcta.