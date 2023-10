Contrato Minero: Diputados niegan haber recibido coima y exigen a Minera Panamá presentar lista si rumores son ciertos

Ciudad de Panamá/Los diputados de la Asamblea Nacional, que votaron a favor del contrato minero, en el período de incidencias de la sesión de este lunes 30 de octubre, hicieron la de Poncio Pilato, y además de decir que se debe derogar la Ley, exigieron que se presente la lista de quienes supuestamente recibieron pago a cambio del voto.

Las declaraciones de los diputados se dan luego de que en redes sociales circularan rumores del supuesto pago de más de un millón de dólares a por el voto a favor del entonces proyecto de ley 1100 del contrato minero.

El primero en exponer su postura fue Jairo Bolota, de Colón, que en un tono menos prepotente del que se le acostumbra, dijo que el clamor del pueblo es “no al contrato de minera Panamá y eso debemos aceptarlo compañeros”, asegurando que, sabiendo que, aunque traerá consecuencias al país “tenemos que derogar la Ley”.

Reconoció que, el país no aguanta una semana más de protestas, asegurando que en su provincia las personas viven bajo temor, y quienes viven del día a día no tienen para comer.

“Aclaro, cada decisión que tomo es por el bien de mi provincia y aunque ahora no se vea de esa forma, solo Dios conoce las verdaderas intenciones”, afirmó Bolota.

Bolota aseguró que, a él no se le dio ningún dinero por su voto.

Del mismo modo, pidió a sus colegas que han dicho que hubo coima que digan a quién fue y no sean cobarde.

En su turno, Leandro Ávila, de San Miguelito, se refirió a las protestas que día a día se dan en las calles, asegurando que muchos panameños amanecieron sin trabajo por los saqueos, y la falta de movimiento comercial, haciendo un llamado al diálogo.

También se defendió diciendo que:

A mi nadie me ha dado jamás, un dólar para nada, yo cuando creo en una ley voto a favor, y cuando no voto en contra”.

Confrontó al diputado Elias Vigil, y le pidió que diga, si tiene pruebas, quienes fueron los que recibieron el pago de coima, pero que no embarre a todos, por que él jamás recibió un dólar de nadie para votar a favor o en contra de una ley.

Mientras que, Tito Rodríguez, dijo que votó a favor porque las explicaciones dadas por el presidente de la República y sus asesores lo convencieron y creía en el proyecto, pero ya van ocho días de protestas, en la que ve a la juventud panameña en las calles.

“Vamos a ponernos los pantalones porque hemos quedado muy mal en la sociedad, usted sabe que ahora mismo no nos podemos presentar en los circuitos porque nos andan correteando”, indicó Rodríguez.

Aquí la minera no me ha dado un cabrón centavo para que aquí me anden amenazando con dinero, y esto por irresponsabilidad de algunos diputados por andar haciendo política”, expresó evidentemente alterado.