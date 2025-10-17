Cristo Negro de Portobelo: cientos de devotos inician peregrinación con fe y agradeciendo milagros

A medida que avanza la jornada, más personas llegan al punto donde se encuentra la imagen del Cristo Negro para agradecer los favores recibidos durante el año.

Portobelo, Colón/A tan solo cuatro días de las festividades en honor al Cristo Negro de Portobelo, cientos de devotos inician su peregrinación hacia la iglesia San Felipe, cumpliendo con tradiciones familiares, pidiendo favores y agradeciendo los milagros atribuidos al Nazareno.

Entre los peregrinos se encuentra un grupo que ha mantenido la tradición por décadas. Estas personas manifestaron que hace al menos 10 años que caminan con fe viva tras la invitación inicial de un familiar. Agregaron que, desde entonces, han recibido bendiciones y protección. De igual forma, destacó la importancia de caminar acompañado de hermanos de fe durante la jornada.

Otros devotos se acercan al Nazareno por promesas personales. “Venimos por una manda que hicimos por nuestra hija durante un embarazo complicado. Prometí visitarlo cada año y hoy mi hija nació sana, así que cumplimos la promesa”, relató una peregrina que han mantenido la tradición durante ocho años consecutivos.

A medida que avanza la jornada, más personas llegan al punto donde se encuentra la imagen del Cristo Negro para agradecer los favores recibidos durante el año. Las autoridades de seguridad han dispuesto puntos de control a lo largo de la ruta, desde Sabanitas hasta Portobelo, y se espera que durante el fin de semana se incremente significativamente el flujo de peregrinos.

Con información de Néstor Delgado