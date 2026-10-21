Cristo Negro: Iglesia San Felipe de Portobelo estrena cuatro campanas que rescatan su tradición

Las nuevas campanas, procedentes de Valencia, España , forman parte del proyecto de restauración del santuario, cuyas obras registran un avance del 58 % .

Portobelo, Colón/La iglesia de San Felipe de Portobelo avanza en su proceso de restauración con la renovación de cuatro campanas que buscan recuperar una tradición sonora que, durante décadas, ha formado parte de la identidad cultural y religiosa de esta comunidad histórica.

Las nuevas piezas, traídas desde Valencia, España, sustituyen a las antiguas campanas, que se encontraban en avanzado estado de deterioro. Su instalación representa un paso importante en la conservación del patrimonio religioso de Portobelo, donde el sonido de las campanas ha acompañado por generaciones las celebraciones y actividades de la comunidad.

Aunque Portobelo cuenta con aproximadamente 200 años de historia vinculada a este templo, la iglesia actual fue construida en 1945. De acuerdo con referencias históricas, fue en ese mismo año cuando se incorporó la torre del campanario, junto con las campanas que durante décadas marcaron la vida religiosa del pueblo.

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Las cuatro nuevas campanas ya fueron afinadas para producir sonidos individuales y conjuntos, con el propósito de generar una melodía armoniosa que preserve el valor simbólico de esta tradición. Más allá de su función religiosa, estas piezas representan un elemento distintivo de la memoria colectiva de los habitantes de Portobelo.

La restauración del santuario forma parte de un proyecto más amplio impulsado por el compromiso de conservar uno de los espacios religiosos más destacados de la zona. Los trabajos no se limitan al edificio principal, sino que también contemplan sus alrededores.

Actualmente, el proyecto registra un avance del 58 %, lo que evidencia que las labores de recuperación continúan en desarrollo.

Con la renovación de las cuatro campanas, la iglesia de San Felipe da un paso significativo hacia la preservación de su patrimonio histórico y cultural, al tiempo que devuelve a Portobelo una parte esencial de su identidad: el sonido que ha acompañado la fe y la historia de su gente.

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