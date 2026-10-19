CSS adquiere 25 nuevas camillas para el cuarto de urgencias del Complejo Hospitalario

Los equipos ya fueron distribuidos en dos áreas del servicio: 10 camillas en el área de choque y otras 15 en observación.

El Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid adquirió 25 nuevas camillas hospitalarias para reforzar la atención de los pacientes que acuden a su cuarto de urgencias, informó el director médico del centro, Ricardo Sandoval.

De acuerdo con la información divulgada, los equipos ya fueron distribuidos en dos áreas del servicio: 10 camillas en el área de choque y otras 15 en observación.

Las nuevas camillas cuentan con estructuras ajustables en altura y capacidad para soportar hasta 227 kilogramos. Además, incorporan barandales abatibles para prevenir caídas, parachoques de caucho en las cuatro esquinas y colchonetas impermeables de alta densidad.

También disponen de pedales para facilitar la elevación y de compartimentos inferiores para el traslado seguro de tanques de oxígeno, características que buscan mejorar la comodidad de los pacientes y facilitar el trabajo del personal médico.

El cuarto de urgencias del Complejo Hospitalario recibe un promedio de 150 pacientes al día y gestiona cerca de 60 hospitalizaciones diarias, según las cifras proporcionadas por la institución.

Para organizar la atención, el personal médico aplica el sistema de triage, que clasifica a los pacientes según la gravedad de su condición y la prioridad con la que deben recibir asistencia.

Los pacientes clasificados con código rojo presentan riesgo vital inmediato y deben recibir atención prioritaria, con un tiempo de respuesta establecido de hasta 15 minutos.

En tanto, los pacientes con código amarillo permanecen bajo vigilancia médica mientras se libera disponibilidad para su atención, con un tiempo de espera estimado de hasta tres horas.

Por su parte, los pacientes con código verde, cuyas condiciones se consideran leves y pueden movilizarse por sus propios medios, pueden acudir a instalaciones de atención primaria, como policlínicas, Centros de Atención, Promoción y Prevención de la Salud (CAPPS) y Unidades Locales de Atención Primaria de Salud (ULAPS).

La adquisición de los nuevos equipos busca fortalecer la capacidad de atención del servicio de urgencias y mejorar las condiciones de seguridad para los pacientes asegurados.

🔗Puedes leer: Pacientes de Metro 3 recibirán hemodiálisis en tres turnos desde el 19 de octubre